Трюдо: український літак збила іранська ракета

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джастін Трюдо оголосив, що розвідки кількох країн встановили, що літак МАУ в Ірані збили ракетою

Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

"У нас є розвідувальна інформація з багатьох джерел, включаючи наших союзників і нашу власну розвідку, докази вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря", - оголосив він на пресконференції.

"Це, можливо, було ненавмисно", - підкреслив Трюдо.

Очільник уряду Канади закликав до всебічного розслідування і додав, що новина про ракету, "безсумнівно, стане подальшим шоком для сімей, які вже сумують через цю невимовну трагедію".

Трюдо заявив, що не буде деталізувати, якою буде відповідь Канади у цій ситуації. Він зазначив, що відповідь потрібно починати з "чіткого розуміння" того, що сталося.

"Я хочу відповідей. Цей уряд не заспокоїться, поки не отримає відповідей", - додав очільник уряду Канади.

В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 січня загинули 176 пасажирів і членів екіпажу.

Найбільше серед пасажирів було іранців (82 людини) і канадців (63), і як повідомляли в канадському уряді, більшість пасажирів мали полетіти з Києва до Канади. На борту також летіли 11 українців - дев'ять членів екіпажу та двоє пасажирів.

Повідомлення в американських ЗМІ

Раніше повідомлення, про те, що Іран "помилково збив український літак" зі 176 пасажирами та членами екіпажу на борту, з'явилися у низці американських ЗМІ.

Кореспондент CBS News Кріс Ван Клів повідомив, що американські чиновники впевнені, що український літак був збитий Іраном.

Американська спецслужба отримала сигнали з радіолокатора та виявила постріли з двох ракетнопускових установок, ймовірно, SA-15 ( зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва), після чого був зафіксований вибух.

Newsweek повідомляє, що одразу три джерела з Пентагону, керівництва американської розвідки та розвідки Іраку підтвердили ураження літака іранськими силами протиповітряної оборони.

Центральне командування США відмовилося коментувати це питання, коли з ним зв'язалися журналісти Newsweek. Від Ради національної безпеки США чи Державного департаменту жодної відповіді також не було.

"Підозри" Трампа

Президент США Дональд Трамп у четвер повідомив, що має "підозри" щодо авіакатастрофи в Ірані.

"Ну, у мене є підозри. Не хочу говорити тому, що у інших також є підозри. Дехто міг би зробити помилку з іншого боку, не наша система. Нас це не стосується. Він летів у досить неспокійному регіоні. Вони могли там помилитися. Дехто каже техніка підвела. Я особисто гадаю, що це навіть не питання", - зазначив Трамп.

Що каже українська влада

Увечері президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака МАУ в Ірані.

"На нараді оперативного штабу було наголошено, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Розглядається кілька версій", - йдеться в заяві Офісу президента.

Після появи публікацій в американських ЗМІ, секретар РНБО Олексій Данілов ще до пресконференції Джастіна Трюдо прокоментував їх BBC News Україна.

"Ми не можемо це коментувати. У нас є свої версії. Їх сім. Одна з версій- це те, що було озвучено (американськими ЗМІ. - Ред.), але ми не можемо це стверджувати", - зазначив пан Данілов.

"Ми постійно отримуємо інформацію від українських експертів, але не можемо її коментувати", - додав секретар РНБО.

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