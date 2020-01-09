Іран "помилково збив український літак" зі 176 пасажирами та членами екіпажу на борту. Про це повідомляє низка американських ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці США, Пентагоні та розвідці Іраку.

Кореспондент CBS News Кріс Ван Клів повідомив, що американські чиновники впевнені, що український літак був збитий Іраном. Іран "помилково збив український літак"- американські ЗМІ

Американська спецслужба отримала сигнали з радіолокатора та виявила постріли з двох ракетнопускових установок, ймовірно, SA-15 ( "Тор"), після чого був зафіксований вибух.

Newsweek повідомляє, що одразу три джерела з Пентагону, керівництва американської розвідки та розвідки Іраку підтвердили ураження літака іранською ПВО.

Центральне командування США відмовилося коментувати це питання, коли з ним зв'язалися журналісти Newsweek. Від Ради національної безпеки США чи Державного департаменту жодної відповіді також не було.

Що каже Трамп

Президент США Дональд Трамп у четвер повідомив, що має "підозри" щодо авіакатастрофи в Ірані.

"Ну, у мене є підозри. Не хочу говорити тому, що у інших також є підозри. Дехто міг би зробити помилку з іншого боку, не наша система. Нас це не стосується. Він летів у досить неспокійному регіоні. Вони могли там помилитися. Дехто каже техніка підвела. Я особисто гадаю, що це навіть не питання", - зазначив Трамп.

Що каже українська влада

Увечері президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака МАУ в Ірані.

"На нараді оперативного штабу було наголошено, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Розглядається кілька версій", - йдеться в заяві Офісу президента.

Після появи публікацій в американських ЗМІ, BBC News Україна попросило їх прокоментувати секретаря РНБО Олексія Данилова.

"Ми не можемо це коментувати. У нас є свої версії. Їх сім. Одна з версій- це те що було озвучено (американськими ЗМІ. - Ред.), але ми не можемо це стверджувати", - зазначив пан Данилов.

"Ми постійно отримуємо інформацію від українських експертів, але не можемо її коментувати", - додав секретар РНБО.

Версії РНБО

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив інтернет-виданню "Цензор.НЕТ", що ураження ЗРК (зенітно-ракетним комплексом) є однією з версій катастрофи із літаком МАУ в Ірані, і тому українські експерти прагнутимуть пошукати на місці катастрофи в Ірані уламки російської ракети.

"Наша комісія в даний момент узгоджує з іранською владою питання про виїзд на місце катастрофи, і має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор", - заявив секретар РНБО.

За словами Олексія Данілова, українська сторона "використовує наробки із розслідування атаки на "Боїнг" МН-17", а у складі української державної комісії, яка цієї ночі вирушила до Ірану, є фахівці, які брали участь у розслідуванні тієї катастрофи та експертизі уламків російської зенітної ракети "Бук".

Серед головних версій катастрофи секретар РНБО назвав такі:

ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема, ЗРК "ТОР", оскільки інформація про це "з'явилася в інтернеті",

зіткнення із БПЛА (безпілотний літальний апарат) або іншим літаючим об'єктом,

руйнування чи вибух двигуна з технічних причин,

вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

Вранці 8 січня літак Боїнг 737-800 NG зазнав катастрофи в Ірані. Всі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, які перебували на борту, загинули.

9 січня оголошено днем жалоби в Україні.

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