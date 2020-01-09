Чоловік, який отруївся сендвічем, помер після чотирьох років у комі
У Німеччині помер 26-річний чоловік, який чотири роки перебував у комі після того, як його отруїв колега.
Чоловік з'їв сендвіч, який посипали ацетатом свинцю та ртуттю. Це завдало тяжкої шкоди його мозку.
Постраждали також двоє його колег, в яких були уражені нирки.
Чоловіка, якого ЗМІ називають Клаус О., визнали винним у замаху на вбивство минулого року та засудили до довічного ув'язнення.
У четвер державний прокурор Вейт Валтер заявив, що Верховний суд Німеччини може призначити новий судовий процес, оскільки один з потерпілих помер, повідомляє газета Bild.
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Про справу стало відомо у 2018 році після того, як працівник компанії, що виробляє металеву арматуру в місті Шлос-Холте-Штукенброк, помітив на своєму обіді білий порошок.
Пізніше на робочому місці були встановлені камери відеоспостереження, які зафіксували, як Клаус О. посипав невідомою речовиною бутерброди своїх колег.
Дослідження визначило, що в речовині містилися ацетат свинцю та ртуть, які при потраплянні в організм можуть призвести до серйозного ураження органів людини.
Під час обшуків в будинку Клауса О. виявили ртуть, свинець та кадмій.
Після судового розгляду в березні 2019 року суддя постановив, що Клаус О. не матиме права на зменшення строку, оскільки це становить "небезпеку для широкої громадськості".
Тоді ж психолог розповів, що Клаус О. "складав враження дослідника, який намагався побачити, як різні речовини впливають на кроликів".
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