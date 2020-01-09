Авіакатастрофа в Ірані: що відомо – випуск новин

  • 9 січня 2020

У випуску новин 9 січня:

  • Чи могли збити український боїнг? Які версії катастрофи літака МАУ.
  • Яким буде розслідування авіакатастрофи.
  • Чому принц Гаррі та його дружина відходять від королівських справ.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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