Авіакатастрофа в Ірані: що відомо – випуск новин
- 9 січня 2020
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У випуску новин 9 січня:
- Чи могли збити український боїнг? Які версії катастрофи літака МАУ.
- Яким буде розслідування авіакатастрофи.
- Чому принц Гаррі та його дружина відходять від королівських справ.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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