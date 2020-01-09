Авіакатастрофа в Ірані: що відомо – випуск новин

У випуску новин 9 січня:

Чи могли збити український боїнг? Які версії катастрофи літака МАУ.

Яким буде розслідування авіакатастрофи.

Чому принц Гаррі та його дружина відходять від королівських справ.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

І підписуйтесь на наш Youtube-канал.