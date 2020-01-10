Авіакатастрофа в Ірані: Boeing запросили до рослідування

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Іран запросив представників американської компанії Boeing до розслідування ‎катастрофи рейсу Тегеран-Київ, яка сталася 8 січня, повідомив речник іранського уряду.‎

Одразу після катастрофи Іран заявляв, що Тегеран не планує передавати ‎самописці компанії Boeing або американській стороні, однак допускав участь ‎представників компанії у цій роботі.‎

Напередодні прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був ‎збитий іранськими силами ППО.

В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 січня ‎загинули 176 пасажирів і членів екіпажу.‎

Найбільше серед пасажирів було іранців (82 людини) і канадців (63), і як ‎повідомляли в канадському уряді, більшість пасажирів мали полетіти з Києва до ‎Канади. На борту також летіли 11 українців — дев'ять членів екіпажу та двоє ‎пасажирів.

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Запрошення до розслідування

Речник іранського уряду Алі Рабей заявив, що представники країни, якій належав літак ‎‎(Україна), представники авіабудівної компанії (Boeing) та заводський виробник двигуна ‎літака (Франція) можуть взяти участь у розслідуванні інциденту.‎

Представник України вже перебуває в Ірані, додав Рабей, уряд Ірану пропонує компанії ‎Boeing направити свого представника для участі у вивченні чорної скриньки.‎

‎"Ми також запрошуємо представників держав, громадяни яких загинули в катастрофі, ‎приєднатися до розслідування", - йдеться в заяві речника уряду Ірану.

За вказівкою президента Ірану Хассана Рухані, результати технічних експертиз будуть ‎негайно оприлюднені, додали в уряді.‎

МЗС Ірану просить Канаду надати інформацію про ‎авіакатастрофу українського літака.‎

‎"Ми закликаємо прем'єра Канади чи уряд будь-якої іншої країни, ‎яка має інформацію про катастрофу, надати її слідчому комітету в Ірану", ‎‎- заявив речник МЗС країни Аббас Мусаві.

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"Іранська ракета"

Напередодні прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був ‎збитий іранськими силами ППО.‎

‎"У нас є розвідувальна інформація з багатьох джерел, включаючи наших союзників ‎і нашу власну розвідку, докази вказують на те, що літак був збитий іранською ‎ракетою "земля-повітря", - оголосив він на пресконференції.‎

‎"Це, можливо, було ненавмисно", - підкреслив Трюдо і закликав до всебічного ‎розслідування.

Прем'єр Британії Борис Джонсон також заявив, що є "масса інформації", що літак збила іранська ракета.‎

Повідомлення, про те, що Іран "помилково збив український літак" зі 176 ‎пасажирами та членами екіпажу на борту, з'явилися у низці американських ЗМІ.‎

Президент США Дональд Трамп у четвер повідомив, що має "підозри" щодо ‎авіакатастрофи в Ірані.‎

‎"Ну, у мене є підозри. Не хочу говорити тому, що у інших також є підозри. Дехто міг ‎би зробити помилку з іншого боку, не наша система. Нас це не стосується. Він ‎летів у досить неспокійному регіоні. Вони могли там помилитися. Дехто каже ‎техніка підвела", - зазначив Трамп.‎

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не може коментувати цю ‎інформацію.‎

‎"У нас є свої версії. Їх сім. Одна з версій - це те, що було озвучено (американськими ‎ЗМІ. - Ред.), але ми не можемо це стверджувати", - зазначив пан Данілов.

Уряд Ірану називає звинувачення в тому, що літак збила ракета, частиною "психологічної війни" проти Ірану.

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