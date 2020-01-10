Авіакатастрофа в Ірані: Boeing запросили до рослідування
Іран запросив представників американської компанії Boeing до розслідування катастрофи рейсу Тегеран-Київ, яка сталася 8 січня, повідомив речник іранського уряду.
Одразу після катастрофи Іран заявляв, що Тегеран не планує передавати самописці компанії Boeing або американській стороні, однак допускав участь представників компанії у цій роботі.
Напередодні прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
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В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 січня загинули 176 пасажирів і членів екіпажу.
Найбільше серед пасажирів було іранців (82 людини) і канадців (63), і як повідомляли в канадському уряді, більшість пасажирів мали полетіти з Києва до Канади. На борту також летіли 11 українців — дев'ять членів екіпажу та двоє пасажирів.
Запрошення до розслідування
Речник іранського уряду Алі Рабей заявив, що представники країни, якій належав літак (Україна), представники авіабудівної компанії (Boeing) та заводський виробник двигуна літака (Франція) можуть взяти участь у розслідуванні інциденту.
Представник України вже перебуває в Ірані, додав Рабей, уряд Ірану пропонує компанії Boeing направити свого представника для участі у вивченні чорної скриньки.
"Ми також запрошуємо представників держав, громадяни яких загинули в катастрофі, приєднатися до розслідування", - йдеться в заяві речника уряду Ірану.
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За вказівкою президента Ірану Хассана Рухані, результати технічних експертиз будуть негайно оприлюднені, додали в уряді.
МЗС Ірану просить Канаду надати інформацію про авіакатастрофу українського літака.
"Ми закликаємо прем'єра Канади чи уряд будь-якої іншої країни, яка має інформацію про катастрофу, надати її слідчому комітету в Ірану", - заявив речник МЗС країни Аббас Мусаві.
"Іранська ракета"
Напередодні прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
"У нас є розвідувальна інформація з багатьох джерел, включаючи наших союзників і нашу власну розвідку, докази вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря", - оголосив він на пресконференції.
"Це, можливо, було ненавмисно", - підкреслив Трюдо і закликав до всебічного розслідування.
Прем'єр Британії Борис Джонсон також заявив, що є "масса інформації", що літак збила іранська ракета.
Повідомлення, про те, що Іран "помилково збив український літак" зі 176 пасажирами та членами екіпажу на борту, з'явилися у низці американських ЗМІ.
Президент США Дональд Трамп у четвер повідомив, що має "підозри" щодо авіакатастрофи в Ірані.
"Ну, у мене є підозри. Не хочу говорити тому, що у інших також є підозри. Дехто міг би зробити помилку з іншого боку, не наша система. Нас це не стосується. Він летів у досить неспокійному регіоні. Вони могли там помилитися. Дехто каже техніка підвела", - зазначив Трамп.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не може коментувати цю інформацію.
"У нас є свої версії. Їх сім. Одна з версій - це те, що було озвучено (американськими ЗМІ. - Ред.), але ми не можемо це стверджувати", - зазначив пан Данілов.
Уряд Ірану називає звинувачення в тому, що літак збила ракета, частиною "психологічної війни" проти Ірану.
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