США передали Україні "важливі дані" щодо катастрофи літака МАУ - Пристайко

Копирайт изображения Getty Images

Україна отримала від США "важливі дані", які стосуються авіакатастрофи українського літака Боїнг-737, який розбився 8 січня після злету в аеропорту Тегерана, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Разом з президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", - написав міністр у Twitter.

Пан Пристайко додав, що у п'ятницю також запланована розмова з держсекретарем США Майком Помпео.

В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 ‎січня ‎загинули 176 пасажирів і членів екіпажу.

Напередодні лідери США, Канади та Британії з посиланням на дані розвідки заявили, що в ‎літак компанії МАУ, можливо, ненавмисно влучила іранська ракета. Президент США Дональд Трамп заявив, що має певні підозри щодо цього.

Американський телеканал ABC News з посиланням на американських чиновників повідомив, що розвідувальний супутник США зафіксував теплові плями двох іранських ракет перед катастрофою українського лайнера. ЗМІ стверджує, що ракети випустили якраз в напрямку літака.

Володимир Зеленський заявив, що версія про ракету не виключається, але не є ‎підтвердженою.

Ірану заперечує версію, що український літак збила ракета. В іранському уряді назвали таку версію "брехнею".

Посадовці у ЗМІ говорять, що літак впав саме через технічні причини, розповів Мегді Бейгі, кореспондент Перської служби ВВС.

За його словами, вони стверджують, що на місці падіння не знайшли жодних уламків ракети чи інших об'єктів не від літака.

Іранські чиновники вважають, що причиною авіакатастрофи, ймовірно, стало загоряння, що перекинулося на двигуни літака.

Іран також дозволив представникам України, представникам авіабудівної компанії (Boeing) та заводському виробнику двигуна (Франція) взяти участь у розслідуванні.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!‎