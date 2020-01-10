Катастрофа літака МАУ: Іран назвав брехнею версію про ракету

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Високопосадовці Ірану заперечують версію, що український літак "Боїнг-737", який впав 8 січня поблизу Тегерану, збила ракета. В іранському уряді назвали таку версію "брехнею".

"Ніхто не візьме на себе відповідальність за велику брехню… Дуже шкода, що ця психологічна операція уряду США і тих, хто підтримує її свідомо і несвідомо, змушує сім'ї загиблих сумувати ще більше", - сказав представник уряду Алі Рабей.

Напередодні лідери США, Канади та Британії з посиланням на дані розвідки заявили, що в ‎літак компанії МАУ, можливо, ненавмисно влучила іранська ракета. Президент США Дональд Трамп заявив, що має певні підозри щодо цього.

Володимир Зеленський заявив, що версія про ракету не виключається, але не є ‎підтвердженою.

Версії

"Кілька місцевих і міжнародних літаків були у польоті у цей самий час у авіапросторі Ірану на цій самій висоті у 2,44 км", - прокоментували у міністерства транспорту Ірану версію про ракету. Там сказали, що історія про удар взагалі не може бути правильною.

Голова управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзадех назвав версію з ракетою "чутками" і неспроможною з наукової точки зору.

Копирайт изображения DAVE CHAN Image caption Одним з тих, хто зробив гучну заяву про ракету, був голова уряду Канади ДЖастін Трюдо

За його словами, Іран і Україна у процесі завантаження інформації з чорних скриньок літака.

"Але якщо потрібна більш спеціалізована робота для вилучення та аналізу даних, ми можемо це зробити у Франції чи іншій країні", - додав він.

Іран дозволив представникам України, представникам авіабудівної компанії (Boeing) та заводському виробнику двигуна (Франція) взяти участь у розслідуванні.‎

Технічні проблеми?

Копирайт изображения GEOFF ROBINS Image caption Місце пам'яті в Торонто. Серед загиблих пасажирів літака було багато громадян Канади.

Іранські посадовці у ЗМІ говорять, що літак впав саме через технічні причини, розповів Мегді Бейгі, кореспондент Перської служби ВВС.

За його словами, вони стверджують, що на місці падіння не знайшли жодних уламків ракети чи інших об'єктів не від літака.

Іранські чиновники вважають, що причиною авіакатастрофи, ймовірно, стало загоряння, що перекинулося на двигуни літака.

Тим часом американський телеканал ABC News з посиланням на американських чиновників повідомив, що розвідувальний супутник США зафіксував теплові плями двох іранських ракет перед катастрофою українського лайнера. ЗМІ стверджує, що ракети випустили якраз в напрямку літака.

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