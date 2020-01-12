"Мені потрібна чоловіча кров, інакше я осліпну"

Копирайт изображения NHS Image caption Джо Деніелс з донькою

39-річній Джо Деніелс потрібна чоловіча кров, інакше вона осліпне. Причина - рідкісна хвороба, синдром Шегрена. Але в Британії не вистачає донорів-чоловіків.

Через синдром Шегрена у Джо запалюються слізні залози, а на рогівці з'являються виразки.

Щоб боротися з цими симптомами, Джо капає в очі спеціальну сироватку, яку виробляють з крові чоловіків. Чоловіча кров містить багато заліза і завдяки цьому ідеально підходить для сироватки, говорить Джо.

Організм жінок під час вагітності виробляє антитіла, через які їхня кров стає непридатною для деяких типів переливання і виготовлення низки препаратів. Сироватка для Джо - один з таких препаратів.

Однак в Британії не так багато донорів-чоловіків: минулого року лише 41% нових донорів у Британії були чоловічої статі.

"У повній темряві"

Коли Джо Деніелс почала стрімко втрачати зір, її життя перевернулося.

"У мене почали свербіти очі, а потім зір різко погіршився й почалися болі, - розповідає Джо. - За чотири тижні я опинилася у повній темряві, хоча до цього зір був нормальним".

"Все почалося напередодні Різдва, і швидко отримати медичну допомогу я не могла", - говорить вона.

Ліки шукали довго - кілька видів стандартної терапії не допомогли пані Деніелс, і вона вже почала боятися, що втратить зір назавжди.

Тоді лікарі вирішили спробувати нестандартне рішення: сироватку з чоловічої крові.

"Зараз я бачу лише завдяки чоловікам, які здають кров для сироватки, щоб такі люди, як я, капали її в очі щогодини".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Національній службі охорони здоров'я скаржаться на брак донорів-чоловіків

"Якщо чоловіків-донорів не вистачатиме, то ця сироватка стане недоступною. І я знову почну сліпнути", - говорить вона.

Синдром Шегрена вражає залози зовнішньої секреції, загалом слізні й слинні.

Найчастіше хвороба вражає жінок у віці від 40 до 60 років, хоча іноді зустрічається у людей обох статей і будь-якого віку. Сьогодні синдром Шегрена не лікують.

Британія минулого року зіткнулася з нестачею донорів-чоловіків: на кожну сотню донорів жіночої статі припадало лише 70 чоловіків.

Чоловіки не хочуть здавати кров?

Національна служба охорони здоров'я (NHS) хоче цього року збільшити частку чоловіків серед донорів на 26%.

"Нам потрібно, щоб цього року кров почали здавати 68 тисяч чоловіків", - говорить працівник NHS Майк Стреддер.

"Чоловічу кров можна застосовувати в унікальних видах терапії, вона може рятувати життя людей, але донорів-чоловіків занадто мало. Річ не в тім, щоб отримати якомога більше донорів, а в тім, щоб досягти потрібного нам гендерного балансу".

За останні п'ять років в Англії загальна кількість донорів впала майже на чверть, а кількість донорів-жінок - лише на 6%.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!