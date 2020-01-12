"Мені потрібна чоловіча кров, інакше я осліпну"
39-річній Джо Деніелс потрібна чоловіча кров, інакше вона осліпне. Причина - рідкісна хвороба, синдром Шегрена. Але в Британії не вистачає донорів-чоловіків.
Через синдром Шегрена у Джо запалюються слізні залози, а на рогівці з'являються виразки.
Щоб боротися з цими симптомами, Джо капає в очі спеціальну сироватку, яку виробляють з крові чоловіків. Чоловіча кров містить багато заліза і завдяки цьому ідеально підходить для сироватки, говорить Джо.
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Організм жінок під час вагітності виробляє антитіла, через які їхня кров стає непридатною для деяких типів переливання і виготовлення низки препаратів. Сироватка для Джо - один з таких препаратів.
Однак в Британії не так багато донорів-чоловіків: минулого року лише 41% нових донорів у Британії були чоловічої статі.
"У повній темряві"
Коли Джо Деніелс почала стрімко втрачати зір, її життя перевернулося.
"У мене почали свербіти очі, а потім зір різко погіршився й почалися болі, - розповідає Джо. - За чотири тижні я опинилася у повній темряві, хоча до цього зір був нормальним".
"Все почалося напередодні Різдва, і швидко отримати медичну допомогу я не могла", - говорить вона.
Ліки шукали довго - кілька видів стандартної терапії не допомогли пані Деніелс, і вона вже почала боятися, що втратить зір назавжди.
Тоді лікарі вирішили спробувати нестандартне рішення: сироватку з чоловічої крові.
"Зараз я бачу лише завдяки чоловікам, які здають кров для сироватки, щоб такі люди, як я, капали її в очі щогодини".
"Якщо чоловіків-донорів не вистачатиме, то ця сироватка стане недоступною. І я знову почну сліпнути", - говорить вона.
Синдром Шегрена вражає залози зовнішньої секреції, загалом слізні й слинні.
Найчастіше хвороба вражає жінок у віці від 40 до 60 років, хоча іноді зустрічається у людей обох статей і будь-якого віку. Сьогодні синдром Шегрена не лікують.
Британія минулого року зіткнулася з нестачею донорів-чоловіків: на кожну сотню донорів жіночої статі припадало лише 70 чоловіків.
Чоловіки не хочуть здавати кров?
Національна служба охорони здоров'я (NHS) хоче цього року збільшити частку чоловіків серед донорів на 26%.
"Нам потрібно, щоб цього року кров почали здавати 68 тисяч чоловіків", - говорить працівник NHS Майк Стреддер.
"Чоловічу кров можна застосовувати в унікальних видах терапії, вона може рятувати життя людей, але донорів-чоловіків занадто мало. Річ не в тім, щоб отримати якомога більше донорів, а в тім, щоб досягти потрібного нам гендерного балансу".
За останні п'ять років в Англії загальна кількість донорів впала майже на чверть, а кількість донорів-жінок - лише на 6%.
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