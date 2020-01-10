Україна отримала доступ до "чорних скриньок" літака, що розбився в Ірані
Українські експерти отримали доступ до "чорних скриньок" літака "Боїнг" компанії МАУ, який зазнав авіакатастрофи в Ірані. Про це повідомив на пресконференції міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
"Сьогодні наша команда отримала доступ і до чорних скриньок, і ми плануємо в найближчому часі почати реконструкцію переговорів. Ми також отримали доступ до запису диспетчерів з центрального управління польотами в аеропорту Тегерана і нашими пілотами", - сказав він.
За словами міністра, іранська сторона надає повне сприяння у розслідуванні.
Пан Пристайко закликав припинити спекуляції щодо причин трагедії.
"Ми маємо дуже багато версій того, що сталося з літаком. Не відкидаємо жодної версії. Ми хочемо створити міжнародну коаліцію, яка займатиметься розслідуванням", - сказав очільник МЗС.
За його словами, зараз аналізуються фрагменти літака, тіла загиблих, незабаром розпочнуться перемовини з очільниками МЗС кількох країн щодо створення такої коаліції.
"Якщо ми доведемо, що літак був збитий, будемо вимагати не тільки компенсацій, але й відповідальності винних", - пообіцяв Пристайко.
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Вадим Пристайко також повідомив, що Україна хоче, щоб чорні скриньки аналізували в Києві і щоб в розслідуванні брали представники компанії Boeing - виробника літака, французької компанії-виробника двигуна.
До кінця розслідування обставин трагедії українським пасажирським літакам заборонено літати до Ірану, зазначив міністр.
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