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Служба безпеки України заявила, що розглядає дві основні версії катастрофи літака МАУ в Ірані - ракетний удар та теракт.

"СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин, які призвели до авіакатастрофи літака рейсу PS752 в Ірані: перша - потрапляння ракети, друга - теракт", - йдеться в повідомленні спецслужби, опублікованому на сайті відомства.

За словами голови СБУ Івана Баканова, версія про ракетний удар з ЗРК "Тор" викликала найбільшу увагу у суспільстві, але до неї є чимало запитань.

"Достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникло ряд запитань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо", - пояснив Баканов.

Він зазначив, що версія про теракт на борту ретельно аналізується.

"Ми обов'язково повідомимо суспільству усю об'єктивну, перевірену інформацію", - підкреслив Іван Баканов і закликав українців робити висновки, ґрунтуючись на фактах, а не на фейках.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що українські експерти отримали доступ до "чорних скриньок" літака "Боїнг" компанії МАУ, який зазнав авіакатастрофи в Ірані.

"Ми маємо дуже багато версій того, що сталося з літаком. Не відкидаємо жодної версії. Ми хочемо створити міжнародну коаліцію, яка займатиметься розслідуванням", - наголосив очільник МЗС.

Версія про ураження ракетою

В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 ‎січня ‎загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, зокрема 11 українців.

9 січня лідери Канади та Британії з посиланням на дані розвідки заявили, що в ‎літак компанії МАУ, можливо, ненавмисно влучила іранська ракета. Президент США Дональд Трамп заявив, що має певні підозри щодо цього.

Американський телеканал ABC News з посиланням на американських чиновників повідомив, що розвідувальний супутник США зафіксував теплові плями двох іранських ракет перед катастрофою українського лайнера. ЗМІ стверджує, що ракети випустили якраз в напрямку літака.

Володимир Зеленський заявив, що версію про ракету не виключають, але й не підтверджують.

Зі свого боку Тегеран заперечує версію, що український літак збила ракета. В іранському уряді назвали таку версію "брехнею".

Посадовці говорять ЗМІ, що літак впав саме через технічні причини, розповів Мегді Бейгі, кореспондент Перської служби ВВС.

За його словами, вони стверджують, що на місці падіння не знайшли жодних уламків ракети чи інших об'єктів не від літака.

Іранські чиновники вважають, що причиною авіакатастрофи, ймовірно, стало загоряння, що перекинулося на двигуни літака.

Іран також дозволив представникам України, представникам авіабудівної компанії (Boeing) та заводському виробнику двигуна (Франція) взяти участь у розслідуванні.

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