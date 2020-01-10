Катастрофа літака МАУ: чи була ракета? Випуск новин.

  • 10 січня 2020

У випуску:

  • Чи могли літак МАУ дійсно збити ракетою?
  • Нові бомбардування у Сирії: історії тих, хто вижив.
  • Пожежі у Австралії: як тварин рятують від вогню.
  • Малювання як терапія: історія юного художника з аутизмом.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!

Новини на цю ж тему