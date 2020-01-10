Катастрофа літака МАУ: чи була ракета? Випуск новин.
- 10 січня 2020
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У випуску:
- Чи могли літак МАУ дійсно збити ракетою?
- Нові бомбардування у Сирії: історії тих, хто вижив.
- Пожежі у Австралії: як тварин рятують від вогню.
- Малювання як терапія: історія юного художника з аутизмом.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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