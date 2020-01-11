Іран визнав, що "ненавмисно" збив український літак

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літак збили через близькість до військового об'єкту та людський фактор, кажуть в Ірані

Іран офіційно заявив, що "Боїнг" української авіакомпанії МАУ "ненавмисно" збили, адже іранські військові сприйняли його за ворожий об'єкт.

Як наголошується в заяві генштабу збройних сил Ірану у суботу зранку, причиною трагедії став людський фактор.

Через напругу у відносинах з США іранські військові "були у стані найвищої боєготовності".

"У таких умовах та через людську помилку й ненавмисно збили літак", - йдеться у заяві.

Пропустити Youtube допис , автор: BBC News Україна Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: BBC News Україна

Також у іранському генштабі пообіцяли, що всі причетні будуть притягнуті до відповідальності.

"Під час польоту літак опинився у безпосередній близькості від одного з важливих військових об'єктів Корпусу вартових Ісламської революції, за формою і по висоті польоту нагадував ворожий об'єкт", - пояснюють у заяві іранські військові.

Це ж підтвердив і міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

Він заявив, що катастрофа сталася через "людську помилку у період кризи, спровокованої авантюризмом США".

Заріф також висловив свої співчуття і вибачення сім'ям загиблих в авіакатастрофі.

Копирайт изображения Twitter

Президент Ірану Хассан Роухані пообіцяв, що розслідування катастрофи "Боїнга" продовжать для встановлення причин "цієї величезної трагедії і великої помилки".

Копирайт изображения Twitter

Він додав, що необхідно "усунути всі слабкі точки комплексів протиповітряної оборони й вжити необхідних заходів, щоб такі катастрофи ніколи не повторювалися".

Раніше Іран заперечував таку версію загибелі літака й наполягав на тому, що причиною були технічні несправності.

Катастрофа літака

Копирайт изображения Getty Images

В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 ‎січня ‎загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, зокрема 11 українців.

Це сталося на тлі загострення ірансько-американських відносин. Раніше, одразу перед катастрофою, Іран обстріляв ракетами військові бази в Іраку, на яких знаходилися американські військові - у відповідь на вбивство американцями високопоставленого іранського воєначальника Касема Сулеймані за кілька днів до цього.

9 січня лідери Канади та Британії з посиланням на дані розвідки заявили, що в ‎літак компанії МАУ, можливо, ненавмисно влучила іранська ракета.

Президент США Дональд Трамп відзначив, що має аналогічні підозри щодо цього.

Копирайт изображения Getty Images

Американський телеканал ABC News з посиланням на американських чиновників повідомив, що розвідувальний супутник США зафіксував теплові плями двох іранських ракет перед катастрофою українського лайнера. ЗМІ стверджувало, що ракети випустили якраз у напрямку літака.

Володимир Зеленський пізніше заявляв, що версію про ракету не виключають, але й не підтверджують.

Зі свого боку Тегеран заперечував звинувачення у тому, що український літак збила його ракета. В іранському уряді назвали таку версію "брехнею".

Іранці від початку наполягали, що український літак впав саме через технічні причини, розповів Мегді Бейгі, кореспондент Перської служби ВВС.

За його словами, вони стверджували, що на місці падіння не знайшли жодних уламків ракети чи інших об'єктів не від літака.

Іранські чиновники раніше припускали у медіа, що причиною авіакатастрофи, ймовірно, стало загоряння, що перекинулося на двигуни літака.

Іран також дозволив делегації України, представникам авіабудівної компанії (Boeing) та заводському виробнику двигуна (Франція) взяти участь у розслідуванні.

10 січня Служба безпеки України заявила, що розглядає дві основні версії катастрофи літака МАУ в Ірані - ракетний удар та теракт.

Припускали, що розслідування катастрофи літака МАУ може затягнутися на роки, подібно до MH17, але сьогоднішні офіційні заяви Ірану, вочевидь, дуже прискорять процес.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!