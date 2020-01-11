Зеленський про збиття літака: наполягаємо на цілковитому визнанні вини

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Президент Зеленський прокоментував заяви Ірану, у яких країна офіційно визнала, що український літак ненавмисно збитий її силами.

"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака", - написав президент у Facebook.

"Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах".

Він також висловив сподівання, що "розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон".

І наголосив на тому, щоб 45 українських експертів, які досліджують причини аварії безпосередньо в Ірані, "отримали повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості".

У суботу зранку Іран офіційно заявив, що "Боїнг" української авіакомпанії МАУ був "ненавмисно" збитий, адже іранські військові сприйняли його за ворожий об'єкт.

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