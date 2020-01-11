Копирайт изображения Офіс президента Image caption Залишки кабіни літака. Українські експерти продовжують вивчати уламки.

У суботу зранку Україну сколихнула заява Ірану про те, що це саме його військові ненавмисно збили літак МАУ і так вбили 176 людей на його борту.

Перші коментарі в українському сегменті Facebook почали з'являтися одразу ж, а за дві години після іранської заяви відреагував і президент Зеленський. Він наголосив, що наполягає на "цілковитому визнанні вини".

Низка коментаторів так само відзначають, що суботня заява Тегерана - далеко не кінець історії.

"Підтвердили першу версію СБУ"

"Не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи", - відзначив керівник МАУ Євгеній Дихне.

Він додав, що це були "наші найкращі хлопці і дівчата".

Іран раніше наполягав, що причиною аварії були технічні несправності літака чи помилки екіпажу.

У СБУ повідомили, що заява Ірану підтвердила першу версію розслідування спецслужби.

"Розглядали людський фактор як основну причину авіакатастрофи - роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти", - відзначив голова відомства Іван Баканов.

Раніше у СБУ висловлювали скепсис, що літак збили саме з ЗРК "Тор". Офіційних даних про те, якою саме ракетою збили український "Боїнг", наразі немає. В іранській заяві мова йде тільки про ракету класу "земля-повітря".

Знайшли пробоїни

Журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерело в українській комісії, яка працює в Ірані, повідомив, що вчора ввечері, за кілька годин до заяви Ірану, експертам вдалося виявити пробоїни від осколків ракети.

"Серед уламків вдалося ідентифікувати фрагменти верхньої частини кабіни. І тут нарешті відбулася знахідка - приблизно о 22 годині. На фрагменті кабіни ми виявили пробоїни вражаючих елементів бойової частини ракети, які прошили обшивку", - написав Бутусов.

За його версією, це були перші прямі докази про причини загибелі літака: "Для нас це був переломний момент".

Журналіст також стверджує, що це справді було враження від ракети зенітного комплексу "Тор", однак наразі незрозуміло, влучила одна чи дві ракети.

Офіційно ці дані розслудвання української комісії ще не підтверджені.

Триває ідентифікація

Прем'єр Олексій Гончарук наголосив, що розслідування все ще триває.

"Українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов'язаних із трагедією. Вони вже спільно з Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран оглянули знайдені "чорні скриньки" та місце зберігання частини фрагментів літака", - написав він у Facebook.

Також триває ідентифікація тіл. ДНК-зразки родичів передали до Ірану.

"Працюємо над тим, щоб завершити ідентифікацію і якнайшвидше провести репатріацію тіл загиблих громадян України", - додав прем'єр.

Оформити юридично

На тому, що процес щодо українського літака ще далекий від завершення, наголошують оглядачі.

"Тут деякі вже написали, що це типу розв'язка - Іран визнав. Але це ще далеко не розв'язка, це політичний перелам в історії. Розв'язка буде тоді, коли все буде коректно оформлено юридично. Поки ще не ясно, якими умовами може бути (і чи буде?) обставлене зізнання", - зауважує політолог Дмитро Литвин.

А юрист Андрій Гук відзначає, що формулювання Ірану ще не означають офіційне визнання вини: "Ісламська республіка Іран не визнає своєї вини як держава і повторює "unintentional" та стверджує лише про "human error". Вкотре повторю, що "by mistake" - можна змиритись, "unintentional" - ні".

"Російська Федерація, яка не визнає причетності до катастрофи MH17 чи хоча б "human error" фактично є терористом/ фінансистом тероризму, про що Україна заявила у позові до Міжнарожного суду ООН. Іран своєю заявою хоча б уникає звинувачень у тероризмі. Таким чином, Ісламська республіка Іран при сьогоднішній там владі виявилась більш відповідальною, ніж Російська Федерація", - додав він.

На юридичній стороні процесу радить робити наголос і ексміністр закордонних справ Павло Клімкін: "Не погоджуватися на будь-які формулювання на кшталт "помилково", а дати виписати юристам чітку зрозумілу позицію. Це буде важливо для всього: від простору для зовнішньополітичного маневру до врегулювання питань компенсацій".

Водночас він звертає увагу на проблеми з комунікацією України та міжнародних партнерів: "Іноземні журналісти звертають увагу на своє враження, що з Україною в реальному часі не ділилися наявними даними, їх потрібно було просити, зустрічатися особисто Володимиру Зеленському з представниками посольств".

"Так само ніхто в західних ЗМІ не розуміє, для чого була катавасія з версіями, коли всі притомні технічні фахівці говорили, що приховати збиття літака неможливо", - каже колишній очільник українського МЗС.

Критика Зеленського і влади

Політичні опоненти очікувано критикують дії президента Зеленського та його команди у нинішній ситуації.

"Міжнародний тиск і серйозні, неспростовні докази змусили Іран і Україну визнати, що український літак було збито. Іран при цьому визнав першим. Україна опиралася до останнього", - написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Критикують не лише політики.

Наприклад, журналістка Мирослава Гонгадзе припускає серйозні репутаційні втрати: "Показовими будуть рейтинги довіри до влади за результатами січня".

А журналіст Дмитро Потєхін проводить паралелі зі збитим MH17 та відносинами України з Росією.

"Якщо я правильно розумію нашу зовнішню політику, то якби Іран не визнав знищення нашого цивільного літака та всіх людей на борту, анексував частину України та вбив більше 10 тисяч людей, то ми би подовжили угоду про транспортування іранського газу та фінансування їх диктатури?" - запитує він.

Звернення Зеленського

Тим часом в Офісі президента Зеленського заявили, що "політична частина роботи завершена".

"Наші фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури", - наголосили в ОП.

Також там анонсували телефонну розмову Володимира Зеленського з президентом Ірану Хасаном Рухані, після чого лідер української держави має звернутися до громадян.

"Відеозвернення відбудеться після консультацій глави держави з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані, яка запланована на 17:00 у суботу", - анонсували в офісі Зеленського.

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