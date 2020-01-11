Геймерка через інтернет врятувала життя друга. Він був по інший бік океану

Копирайт изображения Caroline Jackson/Facebook Image caption Мама Ейдана була вдома, але і гадки не мала, що з ним щось коїться

2 січня 17-річний Ейдан Джексон спілкувався з подругою-геймеркою через інтернет, коли раптово у нього стався напад із судомами.

Ейдан у цей час перебував у себе вдома в Британії. А дівчина, з якою він спілкувався, - на відстані у понад 8 000 км від нього, в американському Техасі.

20-річна Діа Латора, побачивши судоми друга, подзвонила через інтернет в поліцію Британії.

Батьки хлопця дізналися, що із сином щось не так, лише коли біля їхніх дверей з'явилася поліція та швидка допомога, повідомляє Liverpool Echo.

Керолайн та Стів Джексон кинулися в кімнату нагорі й знайшли свого сина "надзвичайно дезорієнтованим".

"Ми вдома дивилися телевізор, а Ейдан був нагорі у своїй кімнаті. Наступне, що ми помітили, - це дві поліцейські машини на вулиці з мигалками", - розповідає 48-річна пані Джексон.

"Я вирішила, що вони приїхали у цей район з іншої причини, а тоді вони підбігли до наших вхідних дверей".

"Вони повідомили, що за нашою адресою є непритомний чоловік. Ми відповіли, що нікому не телефонували, а вони сказали, що дзвінок надійшов з Америки. Я негайно пішла до Ейдана".

Image caption Діа одразу почала шукати номер екстрених служб

Перед тим у Ейдана стався напад у травні 2019 року. Зараз він знову має відвідати лікаря.

"Ми надзвичайно вдячні Дії за те, що вона зробила, і шоковані - бо були внизу і гадки не мали, що коїться", - додає пані Джексон.

"Діа мала нашу адресу, але не мала жодних контактних номерів, тому неймовірно, що їй з такої далечини вдалося покликати на допомогу".

"Я поговорила з нею і подякувала - вона рада, що змогла допомогти".

"Зараз Ейдану набагато краще, ми сподіваємось, що коли він побачиться з лікарем, усе буде добре".

Сама Діа Латора розповіла виданню Liverpool Echo про те, що сталося, так:

"Я одягла гарнітуру і почула, що із ним відбувається щось, схоже на напад. Звичайно, я розхвилювалася й почала питати його, чи все в порядку".

"Коли він не відповів, я негайно почала шукати (онлайн. - Ред.) номер екстреної допомоги у ЄС. Це не спрацювало, і я вирішила, що і не екстрена служба могла б також допомогти. Там була можливість поговорити з реальною людиною, я миттєво натисла ту кнопку".

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