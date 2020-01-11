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Іранська сторона після визнання збиття літака МАУ повністю виплатить компенсацію родинам загиблих і вартості літака, впевнені в Києві.

"Попередньо сьогодні є розуміння, що Іран погодився все це компенсувати, оскільки вони офіційно визнали", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі BBC News Україна.

За його словами, увечері президент України обговорить ці питання з лідером Ірану.

"Іран повністю все компенсує", - ще раз запевнив пан Данілов.

Він додав, що зараз ведеться слідство, після завершення якого українська сторона буде розглядати шляхи юридичних дій, аби винні були покарані.

Що кажуть у МАУ про компенсації

У МАУ поки що не називають можливий розмір компенсацій.

"Ми як компанія перебуваємо у вимушеному юридичному процесі, пов'язаному з врегулюванням наслідків катастрофи. Тому, на жаль, я не можу давати коментарі щодо компенсацій і страхових виплат пасажирам", - розповів на брифінгу президент МАУ Євгеній Дихне.

Він додав, що цей процес складний, адже на борту літака було багато іноземців, тому МАУ має справу з сімома юрисдикціями.

"Всі питання у ході всіх процесуальних дій будуть висвітлюватися по порядку", пообіцяв він.

Водночас на питання про те, аварія "Боїнга" не призведе до банкрутства МАУ: "Упевнений, що на штатну роботу авіакомпанії ця катастрофа не матиме катастрофічного вплику. З економічними труднощами ми справимося".

У авіакомпанії також пояснили, що не скасовували рейси до Тегерана через те, що не отримували жодних попереджень про якусь небезпеку там.

І заперечили інформацію про те, що їхній літак сильно відхилився від звичного маршруту, що нібито могло стати причиною для запуску ракет зі сторони іранських сил.

Заяви Ірану

У суботу зранку Україну сколихнула заява Ірану про те, що саме його військові "ненавмисно" збили літак МАУ.

Відповідальність взяли на себе військово-повітряні сили "Корпусу ісламської революції" - елітного спецпідрозділу армії Ірану.

Причиною трагедії став людський фактор, сказано в заяві Збройних сил Ірану.

Через напругу у відносинах з США військові "були у стані найвищої боєготовності".

"У таких умовах та через людську помилку й ненавмисно збили літак", - йдеться в заяві.

"Під час польоту літак опинився у безпосередній близькості від одного з важливих військових об'єктів Корпусу вартових Ісламської революції, за формою і по висоті польоту нагадував ворожий об'єкт", - пояснюють іроанські військові.

У генштабі пообіцяли, що причетних притягнуть до відповідальності.

Володимир Зеленський у суботу проведе телефонну розмову з лідером Ірану, після чого - опублікує звернення до українців щодо ситуації з "Боїнгом", повідомили в Офісі президента.

Повну розмову з секретарем РНБО читайте незабаром на BBCNews Україна.

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