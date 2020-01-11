"Ми знаємо, яка це була ракета і в кого її купили" - секретар РНБО

Копирайт изображения Уніан

Українська сторона мала докази ракетного удару по літаку ще до заяви Ірану, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі ВВС.

"Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн", - сказав він.

Зокрема, за його словами, до Києва надходила інформація від українських експертів з Тегерана:

"Фахівці знайшли докази того, що це була ракета. З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо в кого її купили".

Саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій є збиття ракетою, і вплинули на Іран, вважає пан Данілов. І Тегеран в результаті змінив позицію.

"Ми не могли це зробити одразу публічно"

"Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не розраховували, як будуть діяти наші фахівці. Це було наше завдання перед нашими громадянами, перед всім світом, адже коли кажуть, що Україна винна в тих подіях, - нам це не до вподоби", - сказав секретар РНБО.

Українські фахівці одразу після прибуття на місце катастрофи, оперативно передавали інформацію в Київ. За його словами, ці ж спеціалісти працювали на місці катастрофи літака МН-17 на Донбасі.

"Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран - це дуже складна країна і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік", - пояснив він.

Копирайт изображения Офіс президента

"Я думаю, що Іран зрозумів, що відпиратися вже немає куди, і в будь-якому випадку ми мали це (докази. - Ред.) вже на українському боці".

За словами пана Данілова, на фото, які у суботу оприлюднив Офіс президента, чітко видно, що ракета потрапила в кабіну пілота:

"Ми вважаємо це вже доведеним фактом, і тому ті перемовини, які мали вести наші льотчики, - вони припинилися відразу. Вони, на жаль, загинули одразу після першого удару".

На цих же фото, за словами серетаря РНБО, чітко видно отвори від виходу вибухових елементів:

"Це отвори від ракети. Ми не можемо зараз сказати, яка це саме ракета, але ми здогадуємося і знаємо її назву".

Копирайт изображения Офіс президента

Він повідомив, що 30% тіл вже ідентифіковані. Орієнтовно 20-21 січня їх повернуть в Україну.

"Ми будемо далі працювати. Те, що Іран зробив заяву - це політична частина, а нам треба вирішувати юридичні питання. Нам треба розуміти, як будуть розвиватися подальші події, адже це все має завершитися в юридичній площині".

За його словами, Україна не зупинить розслідування цієї катастрофи попри офіційне визнання Іраном ракетного удару, адже вимагатиме покарання винних.

"Іран усе компенсує"

Пан Данілов також висловив упевненість, що іранська сторона повністю виплатить компенсацію родинам загиблих і вартості літака.

"Попередньо сьогодні є розуміння, що Іран погодився все це компенсувати, оскільки вони офіційно визнали", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі BBC News Україна.

За його словами, увечері президент України обговорить ці питання з лідером Ірану.

"Іран повністю все компенсує", - ще раз запевнив пан Данілов.

Хочете отримувати найважливіше в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!