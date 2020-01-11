Корпус вартових Ісламської революції взяв відповідальність за збитий літак МАУ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Командувач військово-повітряних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизаде

Керівник військової авіації Корпусу вартових Ісламської революції, елітного спецпідрозділу іранської армії, бригадний генерал Амір Алі Хаджизаде визнав відповідальність його підрозділу за збиття українського літака. Про це повідомило іранське інформаційне агентство IRNA.

"Коли я переконався в тому, що це сталося, мені захотілося, щоб я був мертвим і не був свідком цього", - зазначив він.

"Ми тонше за волосину (іранська ідіома, "ми ходимо під Богом". - Ред.) Ми всі приймаємо відповідальність і приймемо будь-яке рішення влади. Саме ми", - додав генерал.

Він також розповів, чому іранські військові збили літак.

США, Бахрейн та Саудівська Аравія 2019 року оголосили Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією.

Алі Хаджизаде пояснив, що понад тиждень "ймовірність конфлікту була безпрецедентною" з часів Ісламської революції 1979 року, військові були готові до американських ударів на 100% .

"В ніч інциденту боєготовність піднялася до рівня умов війни, а інтегрована оборонна мережа повідомила системам найвищий рівень оповіщення. У цих умовах ряд оборонних систем були додані до оборонного кільця Тегерана. І саме перші системи, розміщені в західній частині Тегерана, були пов'язані з інцидентом", - розповів генерал.

Він також розповів, як стріляли по українському літаку.

"Коли літак вилетів з аеропорту імама Хомейні, система побачила, що згідно з інформацією, наданою оператору, склалася ситуація бойових дій, і була запущена крилата ракета, адже слуга Аллаха (іранський військовий. - Ред.) вважав це ракетою".

"Оператор (сил протиповітряної оборони. - Ред.) в цих обставинах мав зателефонувати і отримати дозвіл на запуск. Але в цих умовах його система зв'язку, вочевидь, не спрацювала. Або була порушена її робота, або мережа була перевантажена, в будь-якому випадку нею не можливо було скористатися. В цих умовах у нього було на рішення 5 секунд, він міг його не ухвалювати. На жаль, він прийняв невірне рішення, ракета була випущена, літак був збитий", - розповів генерал.

Амір Алі Хаджизаде зазначив, що Організація цивільної авіації Ірану, заперечуючи в перші дні збиття літака ракетою, не володіла всією інформацією і не вводила навмисне в оману міжнародних партнерів.

"Їх не можна звинувачувати. Нас треба звинувачувати. Якщо стався гріх, це в наших структурах були порушення і ми маємо нести відповідальність", - наголосив він.

За словами генерала, слідча комісія була сформована в Генштабі іранської армії вже вранці 8 січня, і лише вранці 10 січня була повністю зрозуміла картина всього, що сталося.

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