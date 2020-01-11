Копирайт изображения Reuters Image caption Султан Кабус визначав долю Оману майже 50 років

Султан Оману Кабус бін Саїд Аль Саїд, який був найстарішим правителем арабської країни у світі, помер у п'ятницю на 80-му році життя.

Він став султаном у 1970 році, скинувши свого батька з престолу під час безкровного перевороту, здійсненого за підтримки Британії. Султан Кабус зробив чимало для розвитку Оману, використовуючи його нафтові багатства.

Султан Кабус вважався дуже популярним, але залишався абсолютним монархом, і будь-які опозиційні думки за його правління замовчувались.

Причина смерті султана ще не оголошена, хоча відомо, що він боровся з раком. Двоюрідний брат султана Хайтем бен Тарік Аль Саїд склав присягу як його наступник, оскільки султан Кабус не мав спадкоємців.

65-річний Хайтем бен Тарік Аль Саїд багато років працював в системі МЗС Оману, був міністром культури та спадщини.

Султан є найважливішою людиною, яка ухвалює рішення в Омані. Він також обіймає посади прем'єр-міністра, верховного командувача збройними силами, міністра оборони, міністра фінансів та міністра закордонних справ.

Минулого місяця султан Кабус провів тиждень у Бельгії на лікуванні, і було оголошено, що в нього рак.

Після його смерті в Омані оголосили триденний національний траур.

Реформатор

Майже 50 років султан Кабус повністю домінував в політичному житті Оману, населення якого наразі складає 4,6 млн людей, з яких 43% є іноземцями.

У 29 років він здійснив переворот проти свого батька, султана Маската Саїда бен Таймура, який був ультраконсервативним правителем, забороняв підданим слухати радіо, одягати сонцезахисні окуляри, і навіть визначав, хто може отримувати освіту і залишати межі країни. Його правління призвело країну до економічної кризи.

Султан Кабус відправив батька, за якого ніхто не заступився під час перевороту, у вигнання в Британію, де той помер 1972 року.

Копирайт изображения Keystone Image caption Султан Кабус скинув свого батька з престолу під час безкровного перевороту у 1970 році

Після перевороту султан Кабус негайно заявив, що має намір створити сучасний уряд і використовувати нафтові гроші для розвитку країни, де на той час було лише 10 км асфальтованих доріг та три школи.

"Він отримані (від продажу нафти. - Ред.) кошти витрачав не на купівлю активів в іноземних державах чи бездумно накопичував їх на рахунках в іноземних банках, а інвестував у свою країну, створивши чи не найліпші на Близькому Сході умови для життя населення. В Омані безкоштовна освіта та медичне обслуговування, а за рахунок державної підтримки кредитування житла воно є доволі дешевим", - зазначає у Facebook український експерт з Близького Сходу Олександр Мішин.

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Окрім того, султан прославився як меценат музики та опери у країні, фінансував збереження старих будівель та мечетей, а в 1991 році створив премію у 70 тисяч доларів, якою нагороджувалися науковці та активісти з усього світу, які сприяли збереженню довкілля.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Концерт з нагоди 40-річчя султанату Оман в Королівській Опері у 2010 році. Султан Кабус обожнював класичну музику і створив в країні симфонічний оркестр, що виступав по всьому світу

Абсолютний монарх

Певне невдоволення станом справ у країні проявилося 2011 року під час Арабської весни. Повстань у країні не було, але тисячі людей вийшли на вулиці вимагати кращих зарплат, боротьби з безробіттям та з корупцією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Султану Кабусу вдалося, використовуючи гроші від нафти, модернізувати Оман і забезпечити високий рівень життя його мешканцям

Сили безпеки спочатку терпіли протести, але згодом застосували сльозогінний газ, гумові кулі та боєприпаси для їхнього розгону. Двоє людей загинули, десятки людей отримали поранення. Сотні були притягнуті до кримінальної відповідальності за законами, що криміналізували "незаконні збори" та "образи султана".

Протести не спромоглися нічого змінити. Але Султан Кабус все ж усунув декількох міністрів, які тривалий час вважалися корумпованими, розширив повноваження Консультативної ради та пообіцяв створити більше робочих місць у державному секторі.

Відтоді влада продовжує блокувати місцеві незалежні газети та журнали, що її критикують, конфіскує книги, а активістів у країні репресують, повідомляє Human Rights Watch.

Миротворець та посередник

Султан Кабус намагався займати позицію нейтралітету у регіональних справах і посприяв таємним переговорам між США та Іраном у 2013 році, які завершилися укладанням ядерної угоди у 2015 році, з якої вийшла адміністрація Трампа три роки потому.

Султана називали харизматичним, здатним передбачати ситуацію на міжнародній арені.

Саме важливу посередницьку роль Оману для неспокійного регіону відзначають українські спеціалісти з Близького Сходу в соцмережах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий султан Оману Хайтем бен Тарік Аль Саїд багато років працював в системі МЗС Оману, був міністром культури та спадщини

"Оман до сьогоднішнього дня є одним із основних майданчиків для мирних - неформальних і офіційних - перемовин щодо ситуації в Ємені, щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, щодо саудівсько-катарського протистояння і в рамках діалогу в трикутнику Саудівська Аравія-США-Іран", - зазначає експерт з Близького Сходу Українського інститут майбутнього Ілія Куса.

За його прогнозом, Оману буде нелегко через зростання напруги в регіоні, проте країні може допомогти її географічне розташування.

"Як завжди, султанат врятує його географія - відносна віддаленість від політичних процесів на Аравійському півострові, природні буфери у вигляді пустель і близькість до Індійського океану, що визначили свого часу різноспрямовану і зважену політику, яку проводив султан Кабус", - вважає Ілія Куса.

"Оман мав вагомий авторитет серед усього арабського світу, та розглядався країною-посередником у конфліктній взаємодії між шиїтськими та сунітськими силами в регіон", - зазначає викладач Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка Олександр Мішин.

На його думку, Оман може й надалі суттєво впливати на ситуацію в Ємені і діалог країн Заходу з Іраном.

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