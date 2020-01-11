"Вовчий Місяць": коли повний Місяць співпадає з затемненням
10 січня на небі з'явився так званий "Вовчий Місяць" (перший повний Місяць у новому році), який співпав з напівтіньовим місячним затемненням. Ось як такі затемнення виглядають у різні пори року та в різних країнах.
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Останнє відбувається, коли Місяць проходить через зовнішню тінь Землі ("півтінь" - penumbra).
За таких умов яскравість "нічного світила" уповні дещо зменшується, що надає йому своєрідного вигляду.
У п'ятницю астрономи у різних частинах світу спостерігали за цим явищем, але над Україною переважно були густі хмари.
Загалом же "Вовчий Місяць", за умови ясного неба, було видно у Азії, Австралії, Європі та Африці.
Воно тривало більше чотирьох годин, але найбільш помітним було лише 2 хв (близько 21:10 по Києву).
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