"Вовчий Місяць": коли повний Місяць співпадає з затемненням

Копирайт изображения EPA Image caption Місячне затемнення надає повному Місяцю дещо зловісного вигляду. Це фото було зроблене у Скоп'є

10 січня на небі з'явився так званий "Вовчий Місяць" (перший повний Місяць у новому році), який співпав з напівтіньовим місячним затемненням. Ось як такі затемнення виглядають у різні пори року та в різних країнах.

Копирайт изображения PA Media Image caption "Вовчий Місяць" - назва першої повні у січні

Останнє відбувається, коли Місяць проходить через зовнішню тінь Землі ("півтінь" - penumbra).

Копирайт изображения Reuters Image caption Над Пагорбом Святого Михайло у Гластонбері

За таких умов яскравість "нічного світила" уповні дещо зменшується, що надає йому своєрідного вигляду.

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У п'ятницю астрономи у різних частинах світу спостерігали за цим явищем, але над Україною переважно були густі хмари.

Копирайт изображения PA Media Image caption У Нортумбрії

Загалом же "Вовчий Місяць", за умови ясного неба, було видно у Азії, Австралії, Європі та Африці.

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Воно тривало більше чотирьох годин, але найбільш помітним було лише 2 хв (близько 21:10 по Києву).

Копирайт изображения EPA Image caption Перший повний Місяць у січні

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