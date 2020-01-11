Іран попросив вибачення в України - Офіс президента

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення в українців за трагедію літака МАУ, повідомляє Офіс президента

Президент Ірану Хасан Рухані у розмові з президентом Зеленським висловив співчуття українському народу та родинам загиблих унаслідок збиття літака МАУ. Він попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів, повідомляє Офіс президента.

Пан Рухані зазначив, що трагедія сталася через помилкові дії військових Ірану, пообіцяв притягти всіх причетних до відповідальності і надати всю необхідну допомогу українським експертам.

"Визнання "ракетної версії" як причини катастрофи відкрило шлях для продовження її розслідування без будь-яких затримок і перепон", - наголошує Володимир Зеленський.

Він сказав під час розмови, що необхідно якомога швидше ідентифікувати та повернути тіла українських громадян до України.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня - до 19 січня - тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися", - підкреслив президент України.

Сьогодні керівник військової авіації Корпусу вартових Ісламської революції, елітного спецпідрозділу іранської армії, бригадний генерал Амір Алі Хаджизаде визнав відповідальність його підрозділу за збиття українського літака.

"Ми тонше за волосину (іранська ідіома, "ми ходимо під Богом". - Ред.) Ми всі приймаємо відповідальність і приймемо будь-яке рішення влади. Саме ми", - зазначив генерал.

Він також розповів, чому іранські військові збили літак.

Українська сторона мала докази ракетного удару по літаку ще до заяви Ірану, заявив сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі ВВС.

"Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн", - сказав він.

Зокрема, за його словами, до Києва надходила інформація від українських експертів з Тегерана:

"Фахівці знайшли докази того, що це була ракета. З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо, в кого її купили".

Саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій є збиття ракетою, і вплинули на Іран, вважає пан Данілов. І Тегеран в результаті змінив позицію.

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