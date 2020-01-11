Ми працювали без істерик, для результату - Зеленський про розслідування збиття літака

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Президент України Володимир Зеленський звернувся з відеозверненням до українців щодо розслідування обставин збиття літака МАУ. Він наголосив, що українські чиновники та експерти зробили все можливе для досягнення результату в розслідуванні та розповів про його перебіг.

"Ми працювали системно, без істерик заради одного - досягнення результату, а саме - з'ясування правди щодо обставин авіакатастрофи", - наголосив Зеленський.

Він особливо відзначив роль українських експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій, РНБО, СБУ, ДСНС, Міноборони, МЗС та компанії МАУ.

"Вони (українські експерти. - Ред.) працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно й цілодобово. Їхня висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені в Тегерані, не дозволили приховати правду".

Зеленський розповів, що вже 9 січня о 5:30 45 українських експертів заступили до роботи у Тегерані, того ж дня РНБО оприлюднила чотири основні версії трагедії, серед яких було збиття ракетою, а 10 січня представники посольств США та Британії в Україні надали українському керівництву важливу для розслідування інформацію.

Під час телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані 11 січня, той, за словами Зеленського, пообіцяв, що віддасть наказ максимально швидко завершити ідентифікацію тіл загиблих.

"Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації. Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться", - зазначив Зеленський.

"Я поверну всіх загиблих близьким і рідним. Вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам'ять. Всі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були", - пообіцяв президент.

Зеленський розповів, що уряд надасть фінансову допомогу родичам жертв і "сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран".

Він також висловив подяку лідерам США, Канади та Британії за допомогу, яка прискорила розслідування.

Визнання та вибачення з боку Ірану

Сьогодні керівник військової авіації Корпусу вартових Ісламської революції, елітного спецпідрозділу іранської армії, бригадний генерал Амір Алі Хаджизаде визнав відповідальність його підрозділу за збиття українського літака.

"Ми тонше за волосину (іранська ідіома, "ми ходимо під Богом". - Ред.) Ми всі приймаємо відповідальність і приймемо будь-яке рішення влади. Саме ми", - зазначив генерал.

Він також розповів, за яких обставин іранські військові збили літак.

Президент Ірану Хасан Рухані у розмові з президентом Зеленським висловив співчуття українському народу та родинам загиблих унаслідок збиття літака МАУ. Він попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів, повідомляє Офіс президента.

Пан Рухані зазначив, що трагедія сталася через помилкові дії військових Ірану, пообіцяв притягти всіх причетних до відповідальності і надати всю необхідну допомогу українським експертам.

"Визнання "ракетної версії" як причини катастрофи відкрило шлях для продовження її розслідування без будь-яких затримок і перепон", - наголошує Володимир Зеленський.

Він сказав під час розмови, що необхідно якомога швидше ідентифікувати та повернути тіла українських громадян до України.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня - до 19 січня - тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися", - підкреслив президент України.

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