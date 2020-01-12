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У суботу ввечері сотні протестувальників вийшли на вулиці столиці Ірану Тегерану, щоб висловити свій гнів та обурення посадовцям, які заперечували збиття українського пасажирського літака.

Протести відбулися біля будівель двох тегеранських університетів, проти демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ.

Президент США Дональд Трамп підтримав протестувальників у Twitter, назвавши їх дії такими, що "надихають".

В суботу, за три дні після аварії, Іран визнав, що "ненавмисно" збив український літак, що призвело до загибелі 176 людей.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Серед жертв - громадяни України, Канади, Ірану, Афганістану, Британії, Німеччини.

За кілька годин до того Іран випустив балістичні ракети проти американських сил в Іраку у відповідь на вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

Протести в Тегерані

У суботу ввечері біля двох тегеранських університетів зібрались студенти, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Поступово жалоба перетворилася на акцію протесту.

Як повідомило інформаційне агентство Fars, люди скандували антиурядові гасла і рвали фотографії покійного генерала Сулеймані.

Копирайт изображения AFP Image caption У Тегерані перед будівлею Технологічного університету ім. Аміра Кабіра зібралося кілька сотень студентів, щоб вшанувати пам'ять загиблих

"Смерть брехунам", "Головнокомандуваче, йди геть!" - скандували демонстранти, вимагаючи відставки верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

Студенти закликали притягнути до кримінальної відповідальності осіб, відповідальних за атаку на літак.

На кадрах у соціальних мережах видно, що проти демонстрантів застосували сльозогінний газ.

Реакція соцмереж

Іранські користувачі соцмереж висловлюють обурення і потрясіння після заяви іранської влади.

Один з них написав: "Ваша помилка була ненавмисною. Ваша брехня була навмисною. Не можна обманювати людей з міркувань доцільності".

"Я ніколи не пробачу владі своєї країни, людям, які були на місці події та брешуть", - обурено прокоментував інший користувач у Twitter.

Президент США Дональд Трамп вирішив підтримати протестувальників мовою фарсі.

"Я підтримую вас від початку свого президентства, і моя адміністрація продовжить вас підтримувати. Ми стежимо за вашим протестом дуже уважно, ваша сміливість надихає", - написав Трамп у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2020 р.

Затримання британського посла

Під час протестів в Тегерані на кілька годин затримали посла Великої Британії в Ірані.

"Арешт нашого посла в Тегерані без підстав або пояснень - кричуще порушення міжнародного права. Іранська влада перебуває зараз на роздоріжжі. Вона може продовжити шлях до країни-вигнанця з політичною і економічною ізоляцією, або вжити заходів для деескалації напруги і вийти на дипломатичний шлях", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Як все розкрилося?

Протягом трьох днів Іран спростовував повідомлення про те, що його ракети збили літак, один із речників звинуватив західні країни у "брехні та психологічній війні".

Але в суботу Іран визнав свою провину в збитті українського літака.

У телевізійному зверненні генерал Амір Алі Хаджизаде пояснив, що іранські військові переплутали літак МАУ з "ворожим" американським об'єктом.

Як пояснив генерал, оператор системи протиповітряної оборони не зміг зв'язатися з командуванням через перешкоди і самостійно ухвалив рішення збити ракету. Хаджизаде підкреслив, що у оператора було лише 10 секунд на рішення.

За словами Хаджизаде, він "хотів би померти" і не знати про катастрофу.

Він додав, що іранські військові просили припинити повітряний рух незадовго до катастрофи, але, з невідомих причин, їм відмовили. Він також сказав, що проінформував владу про те, що сталося, за кілька днів до того, як Іран офіційно визнав, що літак був збитий.

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