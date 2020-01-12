Королева кличе принца Гаррі на переговори. Усе через їхнє з Меган рішення

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Королева збирає провідних представників королівської сім'ї на переговори, аби обговорити майбутні ролі герцога та герцогині Сассекських.

Переговори відбудуться у Сандрингемському палаці - королівському маєтку в графстві Норфолк.

Представники палацу повідомили ВВС, що у зустрічі візьмуть участь принц Гаррі, його брат Вільям (герцог Кембридзький) і їхній батько Чарльз, принц Уельський.

Меган же, як очікується, приєднається до дискусії телефоном з Канади.

Гаррі та Меган раніше заявили, що планують відійти від виконання обов'язків старших членів королівської родини.

За словами кореспондента BBC у королівських справах Джоні Даймонда, є надія, що на переговорах вирішать, яким буде "наступний крок" у визначенні нових стосунків пари із Королівською родиною. Королева висловила бажання знайти рішення протягом кількох днів.

Тим часом, принц Вільям, як повідомляє Sunday Times, розповів, що дуже засмучений через розірваний зв'язок зі своїм братом.

Як повідомляє видання, принц Вільям сказав своєму другові:

"Я все своє життя клав руку на плече брата, але більше не можу цього робити; зараз ми - окремі сутності", - переповідає видання слова герцога Кембридзького.

"Все, що ми можемо зробити, і все, що я можу, - це спробувати їх підтримати і сподіватися, що настане час, коли ми всі знову заговоримо в один голос", - каже Вільям.

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"Саміт у Сандрингемі"

Понеділкова зустріч у маєтку королеви в Норфолку - яку вже назвали "самітом у Сандрингемі" - стане її першою особистою зустріччю з Гаррі, відколи вони із дружиною оголосили про своє рішення.

Найскладнішим питанням, за словами королівського кореспондента BBC Ніколаса Вітчелла, стане узгодження фінансового становища герцога і герцогині Сассекських.

У середу вони заявили про намір скласти повноваження старших членів королівської родини і стати фінансово незалежними.

Пара також заявила, що планує розділити свій час між Британією та Північною Америкою, але і далі "шануватиме свій обов'язок перед Королевою, Співдружністю та нашими меценатами".

Вочевидь, будь-яке рішення переїхати за межі Британії поставить питання про податкові наслідки, і Букінгемський палац захоче поставити жорсткі умови, аби "не дати їм заробляти на своєму королівському статусі", додає наш кореспондент.

Заява пари, за повідомленнями, засмутила королівську сім'ю. Схоже, жодних консультацій із королевою з приводу цього рішення не було.

У жовтні минулого року принц Гаррі та Меган публічно розповіли, що увага засобів масової інформації завдає їм багато клопоту.

Перед тим, як вийти заміж за Гаррі, Меган, яка є американкою, була акторкою. Вона жила і працювала в Торонто, де знялася у популярному американському серіалі Suits ("Форс-мажори").

Подружжя вже готується запустити власну благодійну організацію Sussex Royal, яку вони створили після виходу із фонду герцога та герцогині Кембридзьких у червні минулого року.

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