Затримали підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої - Аваков

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У неділю Нацполіція затримала групу людей, підозрюваних зокрема у убивстві 2017 року Аміни Окуєвої, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обґрунтовано підозрюваних у низці вбивств... І в тому числі - в убивстві Аміни", - повідомив пан Аваков у Facebook.

"ДНК затриманого збіглося із ДНК на кинутій на місці злочину зброї", - додав він.

У жовтні 2017 року машину, в якій їхала Окуєва разом із чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли поблизу Києва.

Адам був поранений, Аміна загинула. Їй було 34 роки.

Окуєва воювала у складі батальйону "Київ-2" на Донбасі, входила до міжнародного батальйону ім. Дудаєва, сповідувала антиросійські погляди і вважала, що Росія є спільним ворогом України та Чечні.

Пан Аваков оприлюднив відео затримання і фото затриманого чоловіка, однак імені його не назвав.

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"Замовні вбивства"

У прокуратурі Київської області додали, що затримана група людей займалася замовними вбивствами.

"На рахунку злочинців є ще два замовні вбивства, що вчинені у вересні 2016 року та у січні 2019 року, які також розкрито", - розповіли там.

У прокуратурі наголосили, що затримані є виконавцями.

"Здійснюються заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників", - ідеться у повідомленні.

Хто така Аміна Окуєва

За походженням Аміна Окуєва - українка, яка народилася у 1983 році в Одесі. У дитинстві та юності її звали Наталією Никифоровою. Вона закінчила Одеський медичний університет, якийсь час працювала у міській лікарні.

Її життя круто змінилося у 2000-му році, коли вона у 17-річному віці прийняла іслам, почала носити хіджаб і змінила ім'я на Анастасія. Згодом вийшла заміж за військового, чеченця Ісу Мустафінова і стала Анастасією Мустафіновою, а потім змінила й ім'я - на Аміна.

Першого чоловіка Аміни вже немає серед живих: ЗМІ писали, що у 2003 році він раптово помер. ФСБ Росії зараховувало його до учасників "бандформування у Чеченській Республіці".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Адам Осмаєв під час акції біля посольства Росії у Києві, квітень 2016 р.

Третій чоловік Аміни, з яким вона шлюб не укладала, - Адам Осмаєв.

У лютому 2012 року, за часів президентства Віктора Януковича, в Одесі правоохоронці затримали Адама Осмаєва та громадянина Казахстану, Іллю П'янзіна, за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю і вибуховими речовинами.

У день, коли їх затримали, в одеській квартирі сталися вибух і пожежа, внаслідок чого загинув один з чоловіків - Руслан Мадаєв. Ілля П'янзін потрапив до лікарні, Адама Осмаєва затримали спецслужби.

Через деякий час проти них порушили кримінальну справу за більш суворими статтями Кримінального кодексу України - "створення терористичної організації" і "підготовка теракту".

Тоді СБУ твердила, що з грудня 2011 по лютий 2012 року заарештовані готувалися до замаху на посадових осіб Росії, у тому числі Володимира Путіна, тодішнього прем'єр-міністра РФ і кандидата у президенти.

Навіть у Росії дехто вважав, що Осмаєва "призначили" терористом у передвиборчих цілях.

У квітні 2012 року Лефортовський суд Москви заочно заарештував Осмаєва. Відповідно до висунутих звинувачень, йому загрожувало до 20 років тюрми. Ілля П'янзін згодом був засуджений до 10 років позбавлення волі.

Адам Осмаєв звертався до української влади з проханням надати йому політичний притулок, але йому відмовили.

У той же час, він таки був засуджений в Україні за звинуваченнями у незаконному поводженні з вибуховими речовинами, знищенні чужого майна і підробці документів.

Звинувачення у підготовці терактів були зняті. Призначений термін покарання - майже три роки - Адам Осмаєв відбув у СІЗО, тому одразу ж після вироку вийшов на волю.

1 червня 2017 року у Києві на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву було скоєно замах: нападник під виглядом журналіста французького видання Le Monde, перебуваючи в автомобілі разом із ними, почав стріляти.

Тоді Адам отримав поранення, Аміна не постраждала і кілька разів вистрелила у злочинця. Поліція його затримала.

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