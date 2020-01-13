"Не пробачимо". Іранська молодь побилася з силовиками через збитий літак МАУ

Копирайт изображения Getty Images

У неділю в Ірані відновилися антиурядові протести - на другий день після визнання іранською владою збиття літака МАУ іранською ракетою.

Серед загиблих 176 осіб на борту літака було багато іранців - офіційно 82, але за даними влади Ірану 146, що пояснюється подвійним громадянством з Канадою, Швецією та іншими країнами.

Демонстранти влаштували акції протесту в університетах у Тегерані та інших великих містах, закликаючи до відставки високопосадовців, причетних до авіакатастрофи.

На тегеранській площі Азаді у центрі міста та в інших районах влада розмістила підрозділи по боротьбі з заворушеннями, сталися сутички.

Як відбувалися протести

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстрант тримає зошит з написом "Смерть брехунам". Це одне з ключових гасел протестів

Попри концентрацію спецпідрозділів поліції, а також підрозділів Корпусу вартових ісламської революції в столиці, там відбулися нові акції протесту.

Судячи з відеокадрів, їхні учасники демонстративно відмовлялися наступати на зображення американського та ізраїльського прапорів на тротуарі біля входу в університет Горліса-Бехешті в Тегерані.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протести продовжувалися пізно увечері

Демонстранти скандували антиурядові гасла, зокрема: "Нам брешуть, що наш ворог - Америка, наш ворог тут".

На площі Азаді відбулися зіткнення з силами безпеки, які намагалися розігнати присутніх.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У неділю іранські газети вийшли з заголовками "Не пробачимо", "Вибачайтеся і йдіть", "Велика катастрофа", "Національний траур"

Зіткнення силовиків та студентів відбуваються вже другий день поспіль.

У суботу студенти зібралися біля двох тегеранських університетів, вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі, а потім почали скандувати гасла проти аятоли Хаменеї та уряду. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Низка іранських газет опублікували репортажі з місця демонстрацій із заголовками "Ганьба" і "Не пробачимо".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пам'ять загиблих на борту літака вшановують на центральних площах Тегерана

Копирайт изображения Getty Images

Однак інші ЗМІ вихваляли владу за чесне визнання "помилки", що призвела до збиття українського літака.

У Тегерані в неділю відбулися також демонстрації в пам'ять про вбитого генерала Сулеймані і проти США та Британії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники верховного лідера Ірану - аятоли Хаменеї - у неділю протестували біля посольства Британії з портретами вбитого генерала Сулеймані

Міжнародна реакція

Президент США Дональд Трамп в неділю знову попередив, що влада Ірану має відмовитися від переслідування учасників антиурядових виступів.

Він написав у Twitter: "Світ стежить за вами, але що важливіше, за вами стежать США".

Водночас Британія засудила затримання свого посла в Ірані, назвавши це порушенням міжнародного права.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що посла Роба Макера затримали після відвідин ним акції пам'яті жертв авіакатастрофи, серед яких було троє британських громадян.

Сам посол заявив, що залишив церемонію після того, як деякі її учасники почали скандувати антиурядові гасла, і не брав участь в демонстрації.

Копирайт изображения AFP Image caption Прихильники аятоли Хаменеї спалювали прапори Британії та Ізраїлю

Іран викликав у неділю британського посла і звинуватив його в "недипломатичній поведінці" через начебто участь в незаконному зібранні.

У неділю біля будівлі британського посольства в Тегерані відбулася демонстрація, учасники якої спалили британський прапор.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!