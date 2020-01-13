Копирайт изображения EPA Image caption Кімія Алізаде завоювала бронзову медаль з тхеквондо на Олімпійських іграх у Ріо в 2016 році і стала першою іранкою з олімпійською нагородою

Єдина іранська медалістка Олімпійських ігор, Кімія Алізаде, повідомила, що залишила країну.

21-річна пані Алізаде розповіла в соціальних мережах, що поїхала з Ірану, бо не бажає бути співучасницею "лицемірства, брехні, несправедливості та підлабузництва".

Вона назвала себе "однією з мільйонів пригноблених жінок в Ірані".

Алізаде не повідомила, де вона знаходиться, хоча є припущення, що вона тренується в Нідерландах.

Кімія Алізаде стала частиною спортивної історії Ірану у 2016 році, коли на Олімпіаді в Ріо виграла бронзову медаль з тхеквондо.

Але у своїх публікаціях у соцмережах вона сказала, що правлячий режим Ірану використовував її успіх як пропагандистський інструмент.

Заявляючи про намір залишити Іран, спортсменка підкреслила, що залишиться "дитиною Ірану", де б вона не була.

Відмова пані Алізаде виступати за Іран сталася у момент, коли країну охопили протести через збиття літака української авіакомпанії МАУ.

Чиновники "принижували мене"

"Я одна з мільйонів пригноблених жінок в Ірані, з якими вони грають роками", - написала спортсменка у соцмережах.

"Я одягала все, що вони мені говорили, і повторювала все, що наказували. Кожне речення, яке вони наказували, я повторювала. Ніхто з нас не має для них значення, ми просто інструменти", - наголосила вона.

Пані Алізаде додала, що, хоча уряд використав її спортивний успіх з політичною метою, чиновники принижували її зауваженнями на кшталт: "Жінка не має розмахувати ногами".

Спортсменка заперечила, що її запросили до Європи чи зробили спокусливу пропозицію, і не повідомила, куди поїхала.

Новини про зникнення пані Алізаде з'явилися минулого тижня.

Іранський політик Абдолкарім Хоссейнзаде звинуватив "некомпетентних чиновників" у тому, що через них Іран втрачає "людський капітал".

У четвер інформаційне агентство Isna повідомило: "Шок для іранського тхеквондо. Кімія Алізаде емігрувала до Нідерландів".

Журналісти зазначають, що пані Алізаде сподівається змагатися на Олімпіаді в Токіо 2020 року, але не під прапором Ірану.

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