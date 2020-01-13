Японський мільярдер шукає жінку для подорожі на Місяць

Копирайт изображения Getty Images Image caption Юсаку Маєзава хоче полетіти навколо місяця з коханою дівчиною, і також думає над тим, щоб запросити у подорож вісім видатних художників

Космічний турист Юсаку Маєзава, який має першим відправитися в політ на космічному кораблі Starship компанії SpaceX у 2023 році, шукає подругу, яка погодиться разом з ним вирушити у подорож навколо супутника Землі.

Оголошення про це 44-річний японський мільярдер опублікував на своєму сайті, вказавши, що хоче полетіти у космічну подорож з коханою дівчиною. Заявки від претенденток приймаються до 17 січня.

Саме пана Маєзаву обрала компанія Ілона Маска як першого комерційного клієнта для польотів на Місяць.

Останній політ американських астронавтів на Місяць відбувся в 1972 році, і відтоді люди не відвідували супутника Землі.

Маєзава недавно розійшовся з 27-річною актрисою Аяме Горікі. "Самотність і порожнеча насуваються на мене, але все ж хочу одного: любити одну жінку постійно", - написав він.

Обрати собі подругу японський підприємець планує впродовж трьох місяців.

У переліку вимог до кандидаток: вік понад 20 років, незаміжня, кандидатка має бути "завжди позитивною" і погодитися на космічну подорож.

Копирайт изображения SpaceX Image caption Ось так, на думку художника, корабель Ілона Маска з космічними туристами на борту подорожуватиме навколо Місяця

Хто такий Юсаку Маєзава

Ексцентричний бізнесмен Юсаку Маєзава спочатку прославився як барабанщик панк-рок-гурту.

Свій капітал, який оцінюють у 3 млрд доларів, підприємець заробив на роздрібній мережі з продажу одягу Zozo.

Маєзава відомий пристрастю до мистецьких творів та "атракціонами щедрості": наприклад, кілька днів тому він пообіцяв роздати 100 млн ієн (925 тисяч доларів) сотні випадково обраних фанів у Twitter. Для участі достатньо було підписатися на Маєзаву і перепостити його допис у Twitter з оголошенням лотереї.

Сума, яку Маєзава заплатив компанії Ілона Маска за подорож навколо Місяця, не розголошується - власник SpaceX лише натякнув, що вона дуже велика.

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