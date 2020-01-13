На Галапагоси повертається легендарний черепаха-сексгігант

Копирайт изображения EPA Image caption 100-річний Дієго є батьком сотень черепах свого виду

100-річний самець гігантської черепахи на прізвисько Дієго, що прославився неперевершеним лібідо і вважається рятівником свого виду від зникнення, повертається на Галапагоські острови.

У 1960-і роки Дієго був одним з 14 самців, відібраних для участі в програмі розмноження гігантських черепах на Галапагоських островах Санта-Круз.

Ця програма виявилася вкрай успішною, збільшивши чисельність виду на понад дві тисячі черепах.

Легендарний секс-драйв Дієго був визнаний однією з причин успіху програми.

Дієго став батьком близько 800 черепашок, запліднивши на острові сотні самок.

Ця програма завершена, і у березні Дієго повернеться на свій рідний острів Еспаньйола.

Як повідомила Національна служба заповідників Галапагоських островів, він знову стане частиною популяції гігантських черепах чисельністю у 1800 особин, близько 40% з яких є його нащадками.

"Він зробив величезний внесок в родовід виду, який ми відродили на Еспаньйолі, - заявив Хорхе Карріон, директор заповідника. - Ми щасливі, що можемо повернути його в природне місце існування".

Копирайт изображения EPA Image caption На острові Еспаньйола чисельність черепах досягла 1800 особин і Дієго зіграв важливу роль у цьому

Керівництво заповідника вважає, що Дієго вперше вивезла з Галапагоських островів приблизно 80 років тому наукова експедиція.

Близько 50 років тому на острові Еспаньйола залишилося лише два самці і 12 самок виду Chelonoidis hoodensis.

Для порятунку виду Дієго привезли на острів із зоопарку міста Сан-Дієго в Каліфорнії.

Зараз Дієго знаходиться в карантині перед урочистим поверненням на Еспаньйолу, один з найстаріших заселених островів на Галапагосах.

Галапагоські острови, які знаходяться в Тихому океані в 906 км на захід від Еквадору, занесені до списку Всесвітньої спадщини ООН, оскільки мають унікальну флору і фауну.

Місцеві види, наприклад, ігуани та гігантські черепахи, зіграли найважливішу роль в розробці Чарльзом Дарвіном теорії еволюції.

Щорічно Галапагоські острови відвідують мільйони туристів з усього світу.

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