Іран не намагається офіційно перекласти вину на США - Пристайко

Копирайт изображения Reuters Image caption Міністр закордонних справ України розповів про результати спілкування з іранською владою

Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти частину вини на США. Про це у коментарі BBC Radio 4 у понеділок розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Вони визнають [відповідальність] на найвищому рівні", - розповів Вадим Пристайко, говорячи про розмову української влади з іранським президентом Хасаном Рухані.

"На нижчих рівнях, включно з керівником військової авіації, було довге пояснення, про те, як зростала напруга через дії США та коаліції…, що були надмірні дії на тактичному рівні і т.д.", - додав міністр закордонних справ України.

"Але що я бачу і що ми визнаємо - на найвищому рівні вони взяли повну відповідальність. І обіцяють не лише нам і "скорботним країнам" (Grieving nations - країн, які втратили своїх громадян у катастрофі. - Ред.), а й всій міжнародній спільноті, що ніхто не уникне покарання", - відзначив Вадим Пристайко.

"І ще один момент, про який чітко сказав президент Ірану: не забувайте, що половина пасажирів літака були громадяни Ірану. Тож й Іран має виконати частину своїх зобов'язань", - наголосив український урядовець.

Зустріч у Лондоні

Вадим Пристайко також анонсував зустріч у Лондоні керівників МЗС країн, чиї громадяни загинули через катастрофу українського літака.

"За два дні у Лондоні відбудеться зустріч п'ятьох міністрів закордонних справ "скорботних країн", де ми будемо напрацьовувати, які ще кроки ми будемо вживати поодинці та разом, щоб притягнути причетних до відповідальності. Та як взагалі можна відшкодувати всі ці страждання", - відзначив Вадим Пристайко.

Він також розповів, що після розмови з президентом Ірану Україна офіційно направила дипломатичну ноту, "у якій перерахувала кожен крок, який зробить українська влада, все, чого ми очікуємо від іранського уряду, а також кожну міжнародну норму, яка була порушена".

"Сподіваюся, іранська влада серйозно усвідомлює, яким подіям вона дозволила трапитися", - додав міністр.

В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 ‎січня ‎загинули 176 пасажирів і членів екіпажу.

11 січня Іран офіційно визнав, що ненавмисно збив український рейс.

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