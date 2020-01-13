12 січня у Києві пройшов благодійний бал для маленьких принцес. Цю акцію провели для родин, які живуть у складних життєвих обставинах, де є діти з інвалідністю.

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На балу були справжні корони й казкові герої, іграшкові карети та бальні сукні. На бал прийшли 150 маленьких принцес. Для багатьох з них лише доїхати до події було непростою справою — безбар'єрний простір, з'їзди і пандуси у Києві є не всюди.

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"Соціалізація — це наша перша проблема. Коли моя донька серед таких же діток, вона більше може розкриватися" — розповіла Олена Терещенко, мама дівчинки Лізи, яка має аутизм.

Щоб надихнути дівчат, на свято завітали представниці конкурсів краси — Міс Україна 2019 Маргарита Паша, Міс Україна Інтернешнл 2019 Марина Кіосе.

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На балу маленькі принцеси приміряли справжню корону Міс України, робили макіяж з блискітками, фотографувалися в іграшкових каретах і з героями мультфільмів, гралися і танцювали.

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"Ці діти подарували казку нам, а ще показали приклад сили", - говорить координаторка балу Олена Сухомлинова і розповідає про знайомство з 11-річною принцесою на візку. Дівчинка вже 10 років плаває брасом, і займається музикою.

У проєкті залучили велику кількість партнерів, волонтерів та артистів. Танцювали учасниці в залі готелю Hilton Київ.

Копирайт изображения DMITRY SHEREMET

Копирайт изображения Dmitry Sheremet

Копирайт изображения DMITRY SHEREMET

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