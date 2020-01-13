Оскар 2020: "Джокер" лідирує в 11 номінаціях
Американська академія кіномистецтва оголосила номінантів на премію "Оскар". Лідером за кількістю подань є фільм "Джокер", який номінували в 11 категоріях.
Особиста історія лиходія номінована як найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий актор - Хоакін Фенікс, а також ще у восьми інших номінаціях.
"Ірландець", 1917 та "Одного разу... в Голлівуді" отримали по 10 номінацій кожна.
Британські актори Синтія Еріво, Ентоні Гопкінс, Джонатан Прайс та Флоренс П'ю будуть змагатися за акторські нагороди.
11 номінацій "Джокера" цілковито збігаються з вибором іншої кінопремії BAFTA, яка оголосила своїх номінантів минулого тижня.
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Номінація Найкращий фільм:
- "Джокер"
- "Ірландець"
- "1917"
- "Одного разу в Голлівуді"
- "Аутсайдери (Ford v Ferrari)"
- "Кролик Джоджо"
- "Маленькі жінки"
- "Шлюбна історія"
- "Паразити".
Номінація за Найкращу режисуру:
- Сем Мендес (за фільм "1917")
- Мартін Скорсезе (за фільм "Ірландець")
- Тодд Філліпс (за фільм "Джокер")
- Квентін Тарантіно (за фільм "Одного разу в... Голлівуді")
- Пон Джун Хо (за фільм "Паразити").
Номінація Найкраща чоловіча роль:
- Хоакін Фенікс (фільм "Джокер")
- Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
- Леонардо ді Капріо ("Одного разу в... Голлівуді")
- Антоніо Бандераса ("Біль та слава")
- Джонатан Прайс ("Два Папи").
Номінація за Найкращу чоловічу роль другого плану
- Бред Піт (фільм "Одного разу в... Голлівуді")
- Джо Пеші ("Ірландець")
- Аль Пачино ("Ірландець")
- Ентоні Гопкінс ("Два Папи")
- Том Генкс "Чудовий день у нашому районі".
Номінація Найкраща жіноча роль:
- Синтія Еріво (фільм "Гаррієт")
- Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
- Шарліз Терон ("Секс-бомба")
- Рене Зеллвегер ("Джуді").
- Скарлетт Йоганссон ("Шлюбна історія").
Номінація за Найкращу жіночу роль другого плану:
- Скарлетт Йоганссон ("Кролик Джоджо")
- Лора Дерн ("Шлюбна історія")
- Марго Роббі ("Секс-бомба")
- Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")
- Флоренс П'ю ("Маленькі жінки").
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92-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться у Лос-Анджелесі 9 лютого.
Цьогорічна церемонія, як і торішня, не матиме ведучого, натомість кожну номінацію оголошуватимуть різні запрошені знаменитості.
Переможцем минулого року за кількістю статуеток стала біографічна стрічка "Богемна рапсодія", яка перемогла у чотирьох номінаціях, зокрема, отримала "Оскар" за Найкращу чоловічу роль.
"Зелена книга" стала найкращим фільмом, а британка Олівія Колман стала найкращою актрисою за фільм "Фаворитка".
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