Оскар 2020: "Джокер" лідирує в 11 номінаціях

  • 13 січня 2020
джокер Копирайт изображения WARNER BROS

Американська академія кіномистецтва оголосила номінантів на премію "Оскар". Лідером за кількістю подань є фільм "Джокер", який номінували в 11 категоріях.

Особиста історія лиходія номінована як найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий актор - Хоакін Фенікс, а також ще у восьми інших номінаціях.

"Ірландець", 1917 та "Одного разу... в Голлівуді" отримали по 10 номінацій кожна.

Британські актори Синтія Еріво, Ентоні Гопкінс, Джонатан Прайс та Флоренс П'ю будуть змагатися за акторські нагороди.

11 номінацій "Джокера" цілковито збігаються з вибором іншої кінопремії BAFTA, яка оголосила своїх номінантів минулого тижня.

Номінація Найкращий фільм:

  • "Джокер"
  • "Ірландець"
  • "1917"
  • "Одного разу в Голлівуді"
  • "Аутсайдери (Ford v Ferrari)"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Маленькі жінки"
  • "Шлюбна історія"
  • "Паразити".

Номінація за Найкращу режисуру:

  • Сем Мендес (за фільм "1917")
  • Мартін Скорсезе (за фільм "Ірландець")
  • Тодд Філліпс (за фільм "Джокер")
  • Квентін Тарантіно (за фільм "Одного разу в... Голлівуді")
  • Пон Джун Хо (за фільм "Паразити").
Копирайт изображения NETFLIX
Image caption З акторів "Двох Пап" Ентоні Гопкінс номінував уп'яте, а Джонатан Прайм - уперше

Номінація Найкраща чоловіча роль:

  • Хоакін Фенікс (фільм "Джокер")
  • Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
  • Леонардо ді Капріо ("Одного разу в... Голлівуді")
  • Антоніо Бандераса ("Біль та слава")
  • Джонатан Прайс ("Два Папи").

Номінація за Найкращу чоловічу роль другого плану

  • Бред Піт (фільм "Одного разу в... Голлівуді")
  • Джо Пеші ("Ірландець")
  • Аль Пачино ("Ірландець")
  • Ентоні Гопкінс ("Два Папи")
  • Том Генкс "Чудовий день у нашому районі".

Номінація Найкраща жіноча роль:

  • Синтія Еріво (фільм "Гаррієт")
  • Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
  • Шарліз Терон ("Секс-бомба")
  • Рене Зеллвегер ("Джуді").
  • Скарлетт Йоганссон ("Шлюбна історія").

Номінація за Найкращу жіночу роль другого плану:

  • Скарлетт Йоганссон ("Кролик Джоджо")
  • Лора Дерн ("Шлюбна історія")
  • Марго Роббі ("Секс-бомба")
  • Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")
  • Флоренс П'ю ("Маленькі жінки").

92-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться у Лос-Анджелесі 9 лютого.

Цьогорічна церемонія, як і торішня, не матиме ведучого, натомість кожну номінацію оголошуватимуть різні запрошені знаменитості.

Переможцем минулого року за кількістю статуеток стала біографічна стрічка "Богемна рапсодія", яка перемогла у чотирьох номінаціях, зокрема, отримала "Оскар" за Найкращу чоловічу роль.

"Зелена книга" стала найкращим фільмом, а британка Олівія Колман стала найкращою актрисою за фільм "Фаворитка".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

Також на цю тему

Новини на цю ж тему