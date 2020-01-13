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Американська академія кіномистецтва оголосила номінантів на премію "Оскар". Лідером за кількістю подань є фільм "Джокер", який номінували в 11 категоріях.

Особиста історія лиходія номінована як найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий актор - Хоакін Фенікс, а також ще у восьми інших номінаціях.

"Ірландець", 1917 та "Одного разу... в Голлівуді" отримали по 10 номінацій кожна.

Британські актори Синтія Еріво, Ентоні Гопкінс, Джонатан Прайс та Флоренс П'ю будуть змагатися за акторські нагороди.

11 номінацій "Джокера" цілковито збігаються з вибором іншої кінопремії BAFTA, яка оголосила своїх номінантів минулого тижня.

Номінація Найкращий фільм:

"Джокер"

"Ірландець"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Аутсайдери (Ford v Ferrari)"

"Кролик Джоджо"

"Маленькі жінки"

"Шлюбна історія"

"Паразити".

Номінація за Найкращу режисуру:

Сем Мендес (за фільм "1917")

Мартін Скорсезе (за фільм "Ірландець")

Тодд Філліпс (за фільм "Джокер")

Квентін Тарантіно (за фільм "Одного разу в... Голлівуді")

Пон Джун Хо (за фільм "Паразити").

Копирайт изображения NETFLIX Image caption З акторів "Двох Пап" Ентоні Гопкінс номінував уп'яте, а Джонатан Прайм - уперше

Номінація Найкраща чоловіча роль:

Хоакін Фенікс (фільм "Джокер")

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Леонардо ді Капріо ("Одного разу в... Голлівуді")

Антоніо Бандераса ("Біль та слава")

Джонатан Прайс ("Два Папи").

Номінація за Найкращу чоловічу роль другого плану

Бред Піт (фільм "Одного разу в... Голлівуді")

Джо Пеші ("Ірландець")

Аль Пачино ("Ірландець")

Ентоні Гопкінс ("Два Папи")

Том Генкс "Чудовий день у нашому районі".

Номінація Найкраща жіноча роль:

Синтія Еріво (фільм "Гаррієт")

Сірша Ронан ("Маленькі жінки")

Шарліз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуді").

Скарлетт Йоганссон ("Шлюбна історія").

Номінація за Найкращу жіночу роль другого плану:

Скарлетт Йоганссон ("Кролик Джоджо")

Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Марго Роббі ("Секс-бомба")

Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")

Флоренс П'ю ("Маленькі жінки").

92-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться у Лос-Анджелесі 9 лютого.

Цьогорічна церемонія, як і торішня, не матиме ведучого, натомість кожну номінацію оголошуватимуть різні запрошені знаменитості.

Переможцем минулого року за кількістю статуеток стала біографічна стрічка "Богемна рапсодія", яка перемогла у чотирьох номінаціях, зокрема, отримала "Оскар" за Найкращу чоловічу роль.

"Зелена книга" стала найкращим фільмом, а британка Олівія Колман стала найкращою актрисою за фільм "Фаворитка".

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