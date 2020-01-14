Іран арештував підозрюваних у збитті літака МАУ

Копирайт изображения Getty Images Image caption На борту літака МАУ загинуло 176 людей, зокрема, 11 українців

В Ірані арештували людей, яких підозрюють у причетності до збиття літака МАУ, на борту якого загинули 176 людей, зокрема, 11 українців. Про це заявив речник судової влади Ірану Голамхосейн Ісмаілі, повідомляють Reuters та AP.

Іранський чиновник не навів жодних подробиць щодо арештованих.

Сьогодні президент Ірану Хасан Рухані заявив, що з самого початку вважав авіакатастрофу "незвичайною" і намагався прискорити розслідування, повідомляє інформаційне агентство IRNA.

Він пообіцяв родинам загиблих, що розслідування доведуть до кінця, і зазначив, що винуватців трагедії більше, ніж одна людина.

"Збройні сили Ірану визнають свою помилку - це добрий перший крок. Ми повинні запевнити людей, що це не повториться", - наголосив Хасан Рухані.

Він додав, що його уряд "підзвітний іранському та іншим народам, які втратили життя".

Катастрофа літака

В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 ‎січня ‎загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, зокрема 11 українців.

Серед пасажирів, за даними влади Ірану, було 146 іранців, проте частина з них мала подвійне громадянство.

Офіційно серед загиблих були 88 громадян Ірану, 57 громадян Канади, 11 громадян України, 10 громадян Швеції, по троє громадян Німеччини та Британії, четверо громадян Афганістану.

Це сталося на тлі загострення ірансько-американських відносин. Раніше, одразу перед катастрофою, Іран обстріляв ракетами військові бази в Іраку, на яких знаходилися американські військові - у відповідь на вбивство американцями високопоставленого іранського воєначальника Касема Сулеймані за кілька днів до цього.

9 січня лідери Канади та Британії з посиланням на дані розвідки заявили, що в ‎літак компанії МАУ, можливо, ненавмисно влучила іранська ракета.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Такі постери зараз розміщені на вулицях Тегерану

Президент США Дональд Трамп відзначив, що має аналогічні підозри щодо цього.

Американський телеканал ABC News з посиланням на американських чиновників повідомив, що розвідувальний супутник США зафіксував теплові плями двох іранських ракет перед катастрофою українського лайнера. ЗМІ стверджувало, що ракети випустили якраз у напрямку літака.

Володимир Зеленський пізніше заявляв, що версію про ракету не виключають, але й не підтверджують.

Зі свого боку Тегеран заперечував звинувачення у тому, що український літак збила його ракета. В іранському уряді назвали таку версію "брехнею".

Іранці від початку наполягали, що український літак впав саме через технічні причини, розповів Мегді Бейгі, кореспондент Перської служби ВВС.

За його словами, вони стверджували, що на місці падіння не знайшли жодних уламків ракети чи інших об'єктів не від літака.

Лише 10 січня Іран визнав, що літак було збито, а іранський президент Хасан Рухані у телефонній розмові з Володимиром Зеленським вибачився перед Україною.

За збиття літака взяли відповідальність на себе військово-повітряні сили Корпусу вартових Ісламської революції, елітний підрозділ іранської армії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Ірану Хасан Рухані обіцяє, що винуватців трагедії покарають

В коментарі ВВС 10 січня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що українська сторона мала докази ракетного удару по літаку ще до заяви Ірану.

"Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн", - сказав він.

Зокрема, за його словами, до Києва надходила інформація від українських експертів з Тегерана:

"Фахівці знайшли докази того, що це була ракета. З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо, в кого її купили".

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