Гігантська діра на дорозі проковтнула автобус. Є загиблі
Щонайменше шість людей загинули та 16 отримали поранення після того, як величезна діра проковтнула автобус та кількох перехожих у місті Сінін, столиці провінції Цинхай в центрі Китаю.
Інцидент стався у понеділок увечері біля лікарні.
Кадри відеоспостереження показали вибух всередині прірви незабаром після того, як автобус та перехожі впали у неї.
За останні роки в Китаї сталося кілька подібних випадків із жертвами.
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Відеокадри останнього інциденту показують, що люди, які чекали на автобусній зупинці, намагалися втекти, коли земля під автобусом почала провалюватися.
Кілька людей намагалися врятувати пасажирів автобуса, але діра розширилася і вони впали у неї.
За даними державних ЗМІ, розмір прірви склав 10 метрів у діаметрі.
Незрозуміло, скільки людей перебувало в автобусі на момент інциденту.
В Китаї часто пов'язують виникнення подібних дір на дорогах з будівельними роботами та надшвидкою урбанізацією.
У 2018 році четверо людей загинули після того, як діра утворилася прямо на бруківці в місті Дачжоу на південному заході Китаю.
А ще раніше, у 2013 році п'ять людей загинули у подібній дірі на промисловому майданчику в південному місті Шеньчжень.
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