Гігантська діра на дорозі проковтнула автобус. Є загиблі

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Діра поглинула автобус та пішоходів прямо на зупинці

Щонайменше шість людей загинули та 16 отримали поранення після того, як величезна діра проковтнула автобус та кількох перехожих у місті Сінін, столиці провінції Цинхай в центрі Китаю.

Інцидент стався у понеділок увечері біля лікарні.

Кадри відеоспостереження показали вибух всередині прірви незабаром після того, як автобус та перехожі впали у неї.

За останні роки в Китаї сталося кілька подібних випадків із жертвами.

Відеокадри останнього інциденту показують, що люди, які чекали на автобусній зупинці, намагалися втекти, коли земля під автобусом почала провалюватися.

Кілька людей намагалися врятувати пасажирів автобуса, але діра розширилася і вони впали у неї.

За даними державних ЗМІ, розмір прірви склав 10 метрів у діаметрі.

Незрозуміло, скільки людей перебувало в автобусі на момент інциденту.

Копирайт изображения AFP Image caption Діра сягнула 10 метрів у діаметрі

В Китаї часто пов'язують виникнення подібних дір на дорогах з будівельними роботами та надшвидкою урбанізацією.

У 2018 році четверо людей загинули після того, як діра утворилася прямо на бруківці в місті Дачжоу на південному заході Китаю.

А ще раніше, у 2013 році п'ять людей загинули у подібній дірі на промисловому майданчику в південному місті Шеньчжень.

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