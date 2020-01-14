Обід із собою: що дати дитині в школу, щоб зберегти її здоров'я

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Близько половини учнів початкових класів у Великій Британії беруть обід з дому.

Але на відміну від шкільних обідів, офіційних правил щодо того, що такі обіди мають містити, щоб бути достатньо поживними для дітей, немає.

Нове дослідження Університету Лідса виявило, що 98% обідів, які батьки дають учням молодшої школи, не відповідали харчовим нормам.

Деякі школи встановлюють свої власні правила - і навіть перевіряють домашні обіди та забирають "контрабандну" нездорову їжу, наприклад, сосиски у тісті.

А одна академія у Норвічі нещодавно запропонувала повністю заборонити обіди з дому, щоб більше учнів їли здорову шкільну їжу.

То як має виглядати здоровий "сухий пайок"?

Бутерброд

Експерти кажуть, що "основною стравою" має бути щось ситне, наприклад, хліб, рис, макарони чи картопля. За можливості, краще надавати перевагу цільнозерновим.

Коли ви робите дитині бутерброд - додайте у нього салат, адже щодня варто їсти п'ять порцій свіжих фруктів і овочів.

Автори дослідження, опублікованого в BMJ Open, під час якого вивчали вміст дитячих сухих обідів у 2006 році, а згодом - у 2016 році, виявили, що найпопулярнішою начинкою бутербродів була шинка, далі йшли сир, курка, тунець, а потім - шоколадна паста або джем.

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Овочі, такі як кукурудза та морква, зустрічалися у бутербродах рідко, хоча фахівці кажуть, що такі начинки були б здоровішими, разом з хумусом або салатом з капусти та моркви - особливо у порівнянні із джемом чи шоколадною пастою, які містять багато цукру.

Намагайтеся також уникати надмірного вживання майонезу та вершкового масла.

Снеки

Дослідження виявило, що хоча кількість цукру в упакованих обідах загалом зменшувалася, багато з них досі містять їжу із надто високим вмістом цукру, солі чи жирів.

Більшість сухих обідів з 1500, які брали участь у дослідженні, містили чипси або інші пікантні закуски, а у третині з них було шоколадне печиво.

Щоб зробити обіди здоровішими, краще оберіть один із цих варіантів:

солодовий хліб, фруктові кекси, фруктовий хліб або фрукти замість тортів, шоколаду, зернових батончиків та печива

рисові хлібці чи попкорн замість чипсів

йогурт з низьким вмістом жиру і цукру, м'який сир з низькою жирністю чи желе без цукру

Фрукти та овочі

Наріжте дітям яблука чи дині та почистіть мандарини, щоб їм було простіше їх їсти. Якщо побризкати нарізані фрукти лимонним соком, вони не будуть коричневіти.

Ви також можете дати дитині до школи помідори чері, перець і селеру.

Напій

Найкраще пити воду, але також можна давати дітям молоко чи фруктовий сік без додавання цукру.

Інші поради експертів

Автор дослідження доктор Шарлотта Еванс каже, що продукти для обідів краще купувати разом із дітьми - так ви зможете пояснити їм, яка їжа здоровіша.

"Змінити поведінку дуже складно, - каже вона. - Ми усі це знаємо. І нам потрібна допомога харчової промисловості, щоб ми мали змогу обирати здорову їжу".

"Візьміть дитину із собою до магазину, купить перець, а потім прийдіть додому, поріжте його і складіть у ланчбокс", - пропонує дослідниця і додає, що дітей треба привчати їсти овочі.

Доктор Емма Гейкрафт з Університету Лофборо вивчала психологію привчання дітей до овочів.

"Дослідження показали, що дітям треба давати певну їжу кілька разів, перш ніж вона почне їм подобатися, - каже вона. - Спочатку це можуть бути невеликі порції, щоб мінімізувати відходи, але це дасть дітям час познайомитися із новими для них продуктами та звикнути до них".

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