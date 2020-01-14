Що з уламків літака МАУ зникло? Розповідь групи українських експертів
Українські експерти виявили сліди від вражаючих елементів ракети у кабіні та на кріслах літака МАУ, збитого ракетою в Ірані. Саму кабіну знайшла саме українська група.
Водночас деяких елементів літака не виявили досі.
Цих експертів Україна відправила в Тегеран одразу після катастрофи лайнера, в результаті якої загинули 176 пасажирів і членів екіпажу.
Про деталі роботи експертів розповів один з керівників групи, директор Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін. Відео його розповіді поширив Офіс президента.
За його словами, до Ірану вилітало 45 експертів: фахівців з авіабезпеки, ДНК-аналізу, мобільно-рятувальний загін ДСНС та слідчі, які займалися вивченням причин падіння літака.
Частина групи безпосередньо виїжджала на місце падіння.
Там же виявили, що серед знайдених уламків повністю відсутня нижня і передня частини літака.
"Потім передню частину літака ми знайшли під землею, вона була присипана. Вони (іранці. - Ред.) її самі не побачили. А нижньої частини літака до цього часу не існує, як і основної маси крісел, де сиділи пасажири", - розповів Олександр Рувін.
Крісла
Утім, кілька крісел все ж знайшлись: зокрема крісла бортпровідниць спереду літака та кілька пасажирських крісел.
"Ми побачили сліди втручання інших елементів: порізи, нашарування та інші металеві уламки, які не стосувалися цих крісел", - відзначив експерт.
Кабіна і сліди ракети
Потім з уламків реконструювали кабіну літака.
"У процесі вивчення передньої частини кабіни пілотів ми виявили ознаки пожежі, дії вражаючих елементів іншого предмету: ракети чи іншого…" - повідомив Олександр Рувін.
І додав: "Ми відібрали зразки вражаючих елементів, частин літака, а також зробили змиви, які дадуть можливість вказати вид вибухової речовини. А уламки - віднести до вражаючих факторів тієї чи іншої ракети".
За його словами, тип ракети можна буде точно визначити після всіх експеритиз.
Заява Ірану
Олександр Рувін каже, що за їхньою роботою і знахідками спостерігали багато іранських посадовців.
Українські експерти вказали на відповідні "речові докази, які вказують на присутність вражаючих елементів ракети".
І на наступний ранок після цих знахідок Іран офіційно заявив, що український літак був збитий іранською ракетою, відзначив Рувін
Спілкування з Зеленським
У експертній групі також кажуть, що підтримували постійний контакт з українською владою.
"Всю інформацію, яку ми отримували, ми одразу передавали керівництву країни. З керівництвом держави і особисто президентом України у нас неодноразово були спільні бесіди. Ми йому особисто доповідали про ситуацію, нашу роботу і її результати для допомоги у наступних діях, які ми планували", - додав Олександр Рувін.
Він також пообіцяв дати більше конкретики під час слідства.
Поки що ж всіх деталей, виявлених українськими експертами в Ірані, не розкривають, адже триває досудове розслідування.
Водночас секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Цензор.Нет" розповів, що українське посольство навмисно спочатку заявило про "технічні причини" аварії, щоб "налагодити співпрацю з Іраном", зокрема й щодо допуску українських експертів.
"Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави", - розповів секретар РНБО.
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