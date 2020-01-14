Що з уламків літака МАУ зникло? Розповідь групи українських експертів

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Олександр Рувін з групи українських експертів розповів, що кабіну літака спочатку навіть не знайшли

Українські експерти виявили сліди від вражаючих елементів ракети у кабіні та на кріслах літака МАУ, збитого ракетою в Ірані. Саму кабіну знайшла саме українська група.

Водночас деяких елементів літака не виявили досі.

Цих експертів Україна відправила в Тегеран одразу після катастрофи лайнера, в результаті якої загинули 176 пасажирів і членів екіпажу.

Про деталі роботи експертів розповів один з керівників групи, директор Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін. Відео його розповіді поширив Офіс президента.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Олександр Рувін

За його словами, до Ірану вилітало 45 експертів: фахівців з авіабезпеки, ДНК-аналізу, мобільно-рятувальний загін ДСНС та слідчі, які займалися вивченням причин падіння літака.

Частина групи безпосередньо виїжджала на місце падіння.

Там же виявили, що серед знайдених уламків повністю відсутня нижня і передня частини літака.

"Потім передню частину літака ми знайшли під землею, вона була присипана. Вони (іранці. - Ред.) її самі не побачили. А нижньої частини літака до цього часу не існує, як і основної маси крісел, де сиділи пасажири", - розповів Олександр Рувін.

Крісла

Копирайт изображения Офіс президента

Утім, кілька крісел все ж знайшлись: зокрема крісла бортпровідниць спереду літака та кілька пасажирських крісел.

"Ми побачили сліди втручання інших елементів: порізи, нашарування та інші металеві уламки, які не стосувалися цих крісел", - відзначив експерт.

Кабіна і сліди ракети

Копирайт изображения Офіс президента Image caption У кабіні виявили отвори - ймовірно, від осколків ракети

Потім з уламків реконструювали кабіну літака.

"У процесі вивчення передньої частини кабіни пілотів ми виявили ознаки пожежі, дії вражаючих елементів іншого предмету: ракети чи іншого…" - повідомив Олександр Рувін.

Копирайт изображения Офіс президента

І додав: "Ми відібрали зразки вражаючих елементів, частин літака, а також зробили змиви, які дадуть можливість вказати вид вибухової речовини. А уламки - віднести до вражаючих факторів тієї чи іншої ракети".

За його словами, тип ракети можна буде точно визначити після всіх експеритиз.

Заява Ірану

Копирайт изображения Офіс президента Image caption До Ірану вилітали 45 українських експертів

Олександр Рувін каже, що за їхньою роботою і знахідками спостерігали багато іранських посадовців.

Українські експерти вказали на відповідні "речові докази, які вказують на присутність вражаючих елементів ракети".

І на наступний ранок після цих знахідок Іран офіційно заявив, що український літак був збитий іранською ракетою, відзначив Рувін

Спілкування з Зеленським

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Олександр Рувін каже, що українські експерти в Ірані були на постійному зв'язку з президентом і владою

У експертній групі також кажуть, що підтримували постійний контакт з українською владою.

"Всю інформацію, яку ми отримували, ми одразу передавали керівництву країни. З керівництвом держави і особисто президентом України у нас неодноразово були спільні бесіди. Ми йому особисто доповідали про ситуацію, нашу роботу і її результати для допомоги у наступних діях, які ми планували", - додав Олександр Рувін.

Він також пообіцяв дати більше конкретики під час слідства.

Поки що ж всіх деталей, виявлених українськими експертами в Ірані, не розкривають, адже триває досудове розслідування.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Цензор.Нет" розповів, що українське посольство навмисно спочатку заявило про "технічні причини" аварії, щоб "налагодити співпрацю з Іраном", зокрема й щодо допуску українських експертів.

"Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави", - розповів секретар РНБО.

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