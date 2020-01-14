Копирайт изображения James Bond 007

Американська співачка Біллі Айліш написала головну пісню для нового фільма про Джеймса Бонда. Про це повідомляє офіційний Facebook легендарної франшизи.

"18-річна співачка написала пісню зі своїм братом Finneas", - йдеться у повідомлення.

"Біллі - наймолодша артистка в історії, яка написала та записала тему для Джеймса Бонда", - додають у Facebook "Бондіани".

Новий, вже 25-й, фільм про англійського агента Джеймса Бонда під назвою "Не час помирати" (007:No time to die) вийде у квітні 2020 року.

В Україні його прокат має стартувати 9 квітня. Бонда у ньому знову зіграє Деніел Крейг.

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