Біллі Айліш співатиме у новому фільмі про Джеймса Бонда
Американська співачка Біллі Айліш написала головну пісню для нового фільма про Джеймса Бонда. Про це повідомляє офіційний Facebook легендарної франшизи.
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"18-річна співачка написала пісню зі своїм братом Finneas", - йдеться у повідомлення.
"Біллі - наймолодша артистка в історії, яка написала та записала тему для Джеймса Бонда", - додають у Facebook "Бондіани".
Новий, вже 25-й, фільм про англійського агента Джеймса Бонда під назвою "Не час помирати" (007:No time to die) вийде у квітні 2020 року.
В Україні його прокат має стартувати 9 квітня. Бонда у ньому знову зіграє Деніел Крейг.
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