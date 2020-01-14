Чому російська політемігрантка вийшла заміж за чоловіка, який розчленував журналістку?
19 грудня стало відомо, що данець Петер Мадсен, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство журналістки Кім Валль, одружився у в'язниці. Його нова дружина - Дженні Курпен, у минулому російська журналістка, яка просила політичний притулок в Україні та Фінляндії.
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Хто така Дженні Курпен
У Росії Курпен працювала журналісткою на порталі "Грані.ру" і зустрічалася з Олексієм Дев'яткіним, учасником руху "націонал-більшовика" Лимонова "Інша Росія", пише кореспондентка Російської служби BBC Наталія Зотова.
Вона брала участь в опозиційних мітингах, а 6 травня 2012 роки її затримали разом з Дев'яткіним на площі Революції у Москві, де проходила акція російських "нацбільшовиків".
Пізніше вони вирішили виїхати з Росії, але оскільки не мали закордонних паспортів, то поїхали до України, куди тоді ще можна було в'їжджати росіянам по внутрішніх документах.
Потім за допомоги міжнародної програми допомоги біженцям UNHCR обоє опинилися у Фінляндії.
"Для нас від'їзд означає "ми обдурили мусорів". Сідати за справу, в яку ти вірив, яку планував, - це одне. Але сидіти по абсурдній справі..." - говорила тоді Курпен в інтерв'ю російській "Новій газеті" в 2012 році.
Отримавши статус біженки у Фінляндії, Курпен спробувала створити організацію допомоги російським політемігрантам - Human Corpus.
Зараз вона працює художницею і живе в місті Сало на півдні Фінляндії - там же живе і Девяткин, у них двоє маленьких синів.
Справа Мадсена
Данський винахідник-аматор Петер Мадсен раніше був відомий як бізнесмен, але після гучного вбивства журналістки Кім Валль він отримав імідж "маньяка" та пожиттєвий строк у в'язниці.
У 2017 році він взяв журналістку на сконструйований ним підводний човен - та хотіла написати про нього.
На наступний день човен затонув, а жінка пропала.
Винахідник спочатку говорив, що висадив Кім до цього, потім - що вона загинула на човні у результаті нещасного випадку.
Однак у морі знайшли частини тіла Валль.
Вже після арешту Петер Мадсен розлучився зі своєю тодішньою дружиною.
А у серпні 2018 року у його Facebook з'явилося повідомлення, що він шукає друзів по листуванню і обіцяє відповісти всім.
Саме тоді, судячи з усього, йому почали писати жінки.
Контакти Мадсена з жінками наробили багато галасу у пресі. Зокрема писали про трьох жінок, які підтримували його на суді по апеляції.
В якийсь момент йому зовсім заборонили побачення з жінками. А Данська народна партія запропонувала законодавчо обмежити спілкування злочинців з жінками, з якими вони познайомилися вже в ув'язненні.
"Культурний тероризм"
У кінці 2018 року Дженні Курпен поговорила з російським виданням "Нож" про Петера Мадсена і про те, як суспільство має ставитися до злочинця.
З тексту стає зрозуміло, що Курпен у той момент вже спілкується з Мадсеном.
"Чим голосніше звучали ці заклики до розправи, тим цікавіше і важливіше ставало зрозуміти, що відбувається, й дізнатися, ким же насправді був чоловік, якого вимагає стратити на площі одне з найбільш вільних суспільств світу в XXI століття. У середині 2018 року з'явилася ідея художнього проекту "Це не той Петер, якого ми знаємо". Незабаром стало очевидно, що реалізовувати його необхідно в якійсь формі співавторства з самим Петером, якщо це буде юридично можливо", - писала тоді Дженні Курпен.
"Підтримуючи винуватого у тяжкому злочині, називаючи його другом, ми розносимо на друзки "нормальність", займаємося культурним тероризмом. Мабуть, це єдиний вид мирного опору, який дійсно працює, причому ключову роль у ньому грає добровільна відмова від анонімності", - продовжувала вона у своїй статті.
Назва проекту "Це не той Петер, якого ми знаємо", за словами Курпен, - це фраза, яку повторювали багато друзів Мадсена, і яка символізує, як суспільство "демонізувало" його після злочину.
А коли через рік стало відомо про її весілля з Мадсеном, багато медіа припустили, що це і є мистецька акція Курпен.
Але сама вона це спростувала.
"Це не акція", - відповіла Курпен BBC News та підтвердила, що шлюб укладений по-справжньому, але розповідати більше деталей не захотіла.
19 грудня 2019 року Мадсен і Курпен оголосили про весілля на Facebook.
Під постом незабаром з'явилися сотні коментарів, де користувачі данською та англійською бажали смерті і Мадсену, і його новій дружині, а також припускали, що вона божевільна чи соціопат.
Були й ті, хто підтримав Курпен.
Наприклад, російська художниця, яка називає себе Сіре Фіолетове і працює в тому самому виданні "Нож", що публікувало "маніфест" Курпен.
"Вільні люди здатні самі обрати собі партнерів по шлюбу; гендерна рівність має на увазі свободу вибору жінки, а не міру її підпорядкування думці феміністок чи інших соціальних активісток; будь-який ув'язнений має право на сімейне життя; будь-яка людина багатогранна й жодні одні її дії не стирають інші", - написала художниця у коментарі BBC News.
Сама Дженні після шквалу обурення на свою адресу написала у Facebook про свого чоловіка: "Я пишаюся ним і всіма 49 роками його життя, крім одного дня, який був і назавжди залишиться трагедією".
Вона також опублікувала фото металевого ярлика, що, ймовірно, їй видавали під час візиту до в'язниці.
"Мій чоловік скоїв жахливий злочин і покараний за це. Однак те, що я знаю його, дає мені ексклюзивне право сказати, що мені пощастило бути з найкрасивішою, найрозумнішою, найталановитішою, найвідданішою і найспівчуваючою людиною у світі. Мій чоловік - одна з двох жертв свого злочину", - резюмувала вона.
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