Чому російська політемігрантка вийшла заміж за чоловіка, який розчленував журналістку?

Копирайт изображения Jenny Curpen/Facebook

19 грудня стало відомо, що данець Петер Мадсен, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство журналістки Кім Валль, одружився у в'язниці. Його нова дружина - Дженні Курпен, у минулому російська журналістка, яка просила політичний притулок в Україні та Фінляндії.

Хто така Дженні Курпен

У Росії Курпен працювала журналісткою на порталі "Грані.ру" і зустрічалася з Олексієм Дев'яткіним, учасником руху "націонал-більшовика" Лимонова "Інша Росія", пише кореспондентка Російської служби BBC Наталія Зотова.

Вона брала участь в опозиційних мітингах, а 6 травня 2012 роки її затримали разом з Дев'яткіним на площі Революції у Москві, де проходила акція російських "нацбільшовиків".

Копирайт изображения AFP Image caption Дженні Курпен і Олексій Дев'яткін

Пізніше вони вирішили виїхати з Росії, але оскільки не мали закордонних паспортів, то поїхали до України, куди тоді ще можна було в'їжджати росіянам по внутрішніх документах.

Потім за допомоги міжнародної програми допомоги біженцям UNHCR обоє опинилися у Фінляндії.

"Для нас від'їзд означає "ми обдурили мусорів". Сідати за справу, в яку ти вірив, яку планував, - це одне. Але сидіти по абсурдній справі..." - говорила тоді Курпен в інтерв'ю російській "Новій газеті" в 2012 році.

Отримавши статус біженки у Фінляндії, Курпен спробувала створити організацію допомоги російським політемігрантам - Human Corpus.

Зараз вона працює художницею і живе в місті Сало на півдні Фінляндії - там же живе і Девяткин, у них двоє маленьких синів.

Справа Мадсена

Копирайт изображения Getty Images Image caption Петер Мадсен

Данський винахідник-аматор Петер Мадсен раніше був відомий як бізнесмен, але після гучного вбивства журналістки Кім Валль він отримав імідж "маньяка" та пожиттєвий строк у в'язниці.

У 2017 році він взяв журналістку на сконструйований ним підводний човен - та хотіла написати про нього.

На наступний день човен затонув, а жінка пропала.

Винахідник спочатку говорив, що висадив Кім до цього, потім - що вона загинула на човні у результаті нещасного випадку.

Однак у морі знайшли частини тіла Валль.

Копирайт изображения AFP Image caption Журналістка готувала матеріал про Петера Мадсена і його підводний човен "Наутілус"

Вже після арешту Петер Мадсен розлучився зі своєю тодішньою дружиною.

А у серпні 2018 року у його Facebook з'явилося повідомлення, що він шукає друзів по листуванню і обіцяє відповісти всім.

Саме тоді, судячи з усього, йому почали писати жінки.

Контакти Мадсена з жінками наробили багато галасу у пресі. Зокрема писали про трьох жінок, які підтримували його на суді по апеляції.

В якийсь момент йому зовсім заборонили побачення з жінками. А Данська народна партія запропонувала законодавчо обмежити спілкування злочинців з жінками, з якими вони познайомилися вже в ув'язненні.

"Культурний тероризм"

Копирайт изображения Jenny Curpen/Facebook Image caption Ярлик, з яким Дженні, ймовірно, відвідувала Мадсена у в'язниці

У кінці 2018 року Дженні Курпен поговорила з російським виданням "Нож" про Петера Мадсена і про те, як суспільство має ставитися до злочинця.

З тексту стає зрозуміло, що Курпен у той момент вже спілкується з Мадсеном.

"Чим голосніше звучали ці заклики до розправи, тим цікавіше і важливіше ставало зрозуміти, що відбувається, й дізнатися, ким же насправді був чоловік, якого вимагає стратити на площі одне з найбільш вільних суспільств світу в XXI століття. У середині 2018 року з'явилася ідея художнього проекту "Це не той Петер, якого ми знаємо". Незабаром стало очевидно, що реалізовувати його необхідно в якійсь формі співавторства з самим Петером, якщо це буде юридично можливо", - писала тоді Дженні Курпен.

"Підтримуючи винуватого у тяжкому злочині, називаючи його другом, ми розносимо на друзки "нормальність", займаємося культурним тероризмом. Мабуть, це єдиний вид мирного опору, який дійсно працює, причому ключову роль у ньому грає добровільна відмова від анонімності", - продовжувала вона у своїй статті.

Назва проекту "Це не той Петер, якого ми знаємо", за словами Курпен, - це фраза, яку повторювали багато друзів Мадсена, і яка символізує, як суспільство "демонізувало" його після злочину.

А коли через рік стало відомо про її весілля з Мадсеном, багато медіа припустили, що це і є мистецька акція Курпен.

Але сама вона це спростувала.

"Це не акція", - відповіла Курпен BBC News та підтвердила, що шлюб укладений по-справжньому, але розповідати більше деталей не захотіла.

19 грудня 2019 року Мадсен і Курпен оголосили про весілля на Facebook.

Копирайт изображения Facebook

Під постом незабаром з'явилися сотні коментарів, де користувачі данською та англійською бажали смерті і Мадсену, і його новій дружині, а також припускали, що вона божевільна чи соціопат.

Були й ті, хто підтримав Курпен.

Наприклад, російська художниця, яка називає себе Сіре Фіолетове і працює в тому самому виданні "Нож", що публікувало "маніфест" Курпен.

"Вільні люди здатні самі обрати собі партнерів по шлюбу; гендерна рівність має на увазі свободу вибору жінки, а не міру її підпорядкування думці феміністок чи інших соціальних активісток; будь-який ув'язнений має право на сімейне життя; будь-яка людина багатогранна й жодні одні її дії не стирають інші", - написала художниця у коментарі BBC News.

Сама Дженні після шквалу обурення на свою адресу написала у Facebook про свого чоловіка: "Я пишаюся ним і всіма 49 роками його життя, крім одного дня, який був і назавжди залишиться трагедією".

Вона також опублікувала фото металевого ярлика, що, ймовірно, їй видавали під час візиту до в'язниці.

"Мій чоловік скоїв жахливий злочин і покараний за це. Однак те, що я знаю його, дає мені ексклюзивне право сказати, що мені пощастило бути з найкрасивішою, найрозумнішою, найталановитішою, найвідданішою і найспівчуваючою людиною у світі. Мій чоловік - одна з двох жертв свого злочину", - резюмувала вона.

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