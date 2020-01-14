Розслідування катастрофи літака МАУ: що кажуть українські експерти? Випуск новин.
- 14 січня 2020
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У випуску:
- Катастрофа літака МАУ: свідчення українських експертів та прощання із загиблими з Канади.
- Американська база після ракетного удару: кореспонденти ВВС бачили наслідки обстрілів на базі Аль-Асад в Іраку.
- Українські Ізаури: як живуть дівчата, названі на честь зірки серіалу "Рабиня Ізаура".
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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