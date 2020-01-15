В Ірані арештували підозрюваного в публікації відео збиття літака МАУ

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Корпус вартових ісламської революції Ірану затримав людину, яка начебто зробила відеозапис потрапляння ракети іранських сил ППО у літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) 8 січня. Журналіст, який опублікував цей відеозапис, стверджує, що справжній інформатор знаходиться у безпеці.

Затриманому можуть висунути звинувачення у завданні шкоди національній безпеці.

Крім того, у вівторок силовики затримали приблизно 30 учасників протестів проти правлячого режиму і ще кілька людей, які за версією слідства, причетні до збиття літака.

"Боїнг-737" "Міжнародних авіаліній України" збили 8 січня через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. Загинули всі 176 людей на борту, зокрема, 11 українців.

Президент Хасан Рухані у вівторок заявив, що судовий процес у справі про літак МАУ організує "спеціальний суд".

"Це буде не звичайна справа. За судом буде спостерігати весь світ", - сказав він у телезверненні.

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Ірану Хасан Рухані називає збиття літака ракетою помилкою, яку не можна пробачити

Не та людина?

Іранські ЗМІ повідомили про затримання силовиками людини, яка зробила відеозапис потрапляння ракети в літак.

Проте журналіст, який проживає у Лондоні і опублікував відеозапис першим, наполягає, що його джерело знаходиться в безпеці, а затримали не ту людину.

Пропустити Twitter допис , автор: @NarimanGharib I'm getting lots of calls.



They have arrested the WRONG person regarding the #Flight752 In Iran. The person who is a source of the video is SAFE and I can assure you IRGC is orchestrating another lie. They killed 176 passengers on commercial plane. Thats the real story here. https://t.co/X2k0ycwMBD — 🤖Nariman (@NarimanGharib) 14 січня 2020 р.

"Людина, яка зняла відео, у безпеці. Запевняю вас, Корпус вартових Ісламської революції готує чергову брехню", - пише журналіст Наріман Гаріб.

Про затримання ще кількох людей у зв'язку з катастрофою, а також близько 30 учасників протестів оголосив у вівторок представник судової влади Ірану Голамхосейн Ісмаілі. Він додав, що демонстрантів арештували за участь у "незаконних зборах".

Також у вівторок газета New York Times опублікувала розслідування, з якого випливає, що по літаку були випущені дві ракети з інтервалом у 23 секунди. За версією журналістів, потрапляння першої ракети вивело з ладу транспондер літака.