В Ірані арештували підозрюваного в публікації відео збиття літака МАУ
Корпус вартових ісламської революції Ірану затримав людину, яка начебто зробила відеозапис потрапляння ракети іранських сил ППО у літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) 8 січня. Журналіст, який опублікував цей відеозапис, стверджує, що справжній інформатор знаходиться у безпеці.
Затриманому можуть висунути звинувачення у завданні шкоди національній безпеці.
Крім того, у вівторок силовики затримали приблизно 30 учасників протестів проти правлячого режиму і ще кілька людей, які за версією слідства, причетні до збиття літака.
"Боїнг-737" "Міжнародних авіаліній України" збили 8 січня через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. Загинули всі 176 людей на борту, зокрема, 11 українців.
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Президент Хасан Рухані у вівторок заявив, що судовий процес у справі про літак МАУ організує "спеціальний суд".
"Це буде не звичайна справа. За судом буде спостерігати весь світ", - сказав він у телезверненні.
Не та людина?
Іранські ЗМІ повідомили про затримання силовиками людини, яка зробила відеозапис потрапляння ракети в літак.
Проте журналіст, який проживає у Лондоні і опублікував відеозапис першим, наполягає, що його джерело знаходиться в безпеці, а затримали не ту людину.
"Людина, яка зняла відео, у безпеці. Запевняю вас, Корпус вартових Ісламської революції готує чергову брехню", - пише журналіст Наріман Гаріб.
Про затримання ще кількох людей у зв'язку з катастрофою, а також близько 30 учасників протестів оголосив у вівторок представник судової влади Ірану Голамхосейн Ісмаілі. Він додав, що демонстрантів арештували за участь у "незаконних зборах".
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Також у вівторок газета New York Times опублікувала розслідування, з якого випливає, що по літаку були випущені дві ракети з інтервалом у 23 секунди. За версією журналістів, потрапляння першої ракети вивело з ладу транспондер літака.