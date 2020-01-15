Копирайт изображения Getty Images Image caption Цай Інвень, чиї заяви викликають роздратування у Пекіні, переобрали президенткою Тайваню 11 січня

Президентка Тайваню Цай Інвень не виключає військової конфронтації "у будь-який час" навколо острову, який не підкоряється комуністичному уряду в Пекіні з 1949 року. Про це вона заявила в інтерв'ю кореспонденту BBC Джону Садворту.

"Не можна в будь-який час виключати можливість війни", - наголосила Цай Інвень, яку 11 січня переобрали президенткою Тайваню з 57% голосів.

Вона повідомила, що Тайвань продовжує докладати зусиль для посилення своїх оборонних можливостей.

"Вторгнення на Тайвань - це те, що буде дуже дорогим для Китаю", - зазначила вона.

Керівництво Китаю вважає Тайвань невіддільною частиною країни, яка повернеться до її складу, а лідер КНР Сі Цзіньпін припускає повернення острова силою, якщо виникне потреба.

На думку Цай Інвень, Тайвань вже відбувся як незалежна держава, тому Китай має "сприймати реальність" і демонструвати "повагу" острову.

"У нас немає потреби оголошувати себе незалежною державою. Ми вже є незалежною країною і називаємо себе Китайська Республіка, Тайвань", - зазначила 63-річна президентка BBC в першому ексклюзивному інтерв'ю після виборів.

Подібні заяви Цай Інвень викликають гнів у Пекіні, який відстоює принцип "одного Китаю", за який виступав і головний суперник пані Цай на президентських виборах Хань Гоюй з партії Гоміньдан.

Гоміньдан раніше була загальнокитайською націоналістичною партією, яка програла громадянську війну китайським комуністам у 1946-1949 роках. Залишки збройних сил Гоміньдану на чолі з Чан Кайші після поразки зберегли контроль лише над островом Тайвань. До 2000 року партія безперервно правила островом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Армія Тайваню готується до можливої конфронтації

Пані Цай вважає, що її перемога на виборах є доказом того, наскільки зараз мало бажання в мешканців острова погоджуватися з принципом "одного Китаю" у той час, як ситуація в регіоні загострюється.

"Тому що (вже понад) три роки ми бачимо, що Китай посилює свою загрозу... у них військові судна та літаки постійно пересуваються навколо острова", - каже вона.

"У людей виникло справжнє відчуття, що ця загроза реальна і стає дедалі більш серйозною", - додає президентка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тайвань не підкоряється пекінському уряду з 1949 року, відтоді як на острові знайшов прихисток лідер китайських націоналістів Чан Кайші з прихильниками. Чан Кайші керував островом до 1975 року

Цай Інвень наполягає, що в Тайваню є "окрема ідентичність", а молодь готова її відстоювати.

"Тож, якщо є щось, що суперечить цій ідеї, вони виступлять і скажуть, що це для нас неприйнятно. Ми успішна демократія, у нас досить пристойна економіка. Ми заслуговуємо на повагу з боку Китаю", - наголошує лідерка Тайваню.

Опоненти Цай Інвень вважають, що її курс призведе до відкритого протистояння з Китаєм.

Сама президентка наполягає, що вже проявила стриманість. Наприклад, вона зупинила офіційне проголошення незалежності - внесення відповідних змін до конституції та зміну прапора, на чому наполягали деякі члени її Демократичної прогресивної партії.

Уряд у Пекіні заявив, що розцінить офіційне проголошення незалежності Тайваню як привід для військових дій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цай Інвень наполягає, що в Тайваню є "окрема ідентичність". На фото вона виступає поряд з портретом "батька китайської нації" Сунь Ятсена

"Тут так багато тиску, настільки сильний тиск, що ми повинні йти далі", - каже Цай Інвень.

"Але [вже] понад три роки ми говорили Китаю, що збереження статус-кво залишається нашою політикою... Я думаю, що це дуже дружній жест до Китаю".

Хоча Цай Інвень каже, що відкрита до діалогу з Пекіном, вона розуміє, що її перемога може призвести до посилення тиску.

Лідерка Тайваню наразі докладає зусиль, аби збільшити експортні можливості і закликає тайванських інвесторів, які створили підприємства на материковій території Китаю, повертати виробництво на острів.

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