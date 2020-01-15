Президентка Тайваню попередила про загрозу військового конфлікту за острів
Президентка Тайваню Цай Інвень не виключає військової конфронтації "у будь-який час" навколо острову, який не підкоряється комуністичному уряду в Пекіні з 1949 року. Про це вона заявила в інтерв'ю кореспонденту BBC Джону Садворту.
"Не можна в будь-який час виключати можливість війни", - наголосила Цай Інвень, яку 11 січня переобрали президенткою Тайваню з 57% голосів.
Вона повідомила, що Тайвань продовжує докладати зусиль для посилення своїх оборонних можливостей.
"Вторгнення на Тайвань - це те, що буде дуже дорогим для Китаю", - зазначила вона.
Керівництво Китаю вважає Тайвань невіддільною частиною країни, яка повернеться до її складу, а лідер КНР Сі Цзіньпін припускає повернення острова силою, якщо виникне потреба.
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На думку Цай Інвень, Тайвань вже відбувся як незалежна держава, тому Китай має "сприймати реальність" і демонструвати "повагу" острову.
"У нас немає потреби оголошувати себе незалежною державою. Ми вже є незалежною країною і називаємо себе Китайська Республіка, Тайвань", - зазначила 63-річна президентка BBC в першому ексклюзивному інтерв'ю після виборів.
Подібні заяви Цай Інвень викликають гнів у Пекіні, який відстоює принцип "одного Китаю", за який виступав і головний суперник пані Цай на президентських виборах Хань Гоюй з партії Гоміньдан.
Гоміньдан раніше була загальнокитайською націоналістичною партією, яка програла громадянську війну китайським комуністам у 1946-1949 роках. Залишки збройних сил Гоміньдану на чолі з Чан Кайші після поразки зберегли контроль лише над островом Тайвань. До 2000 року партія безперервно правила островом.
Пані Цай вважає, що її перемога на виборах є доказом того, наскільки зараз мало бажання в мешканців острова погоджуватися з принципом "одного Китаю" у той час, як ситуація в регіоні загострюється.
"Тому що (вже понад) три роки ми бачимо, що Китай посилює свою загрозу... у них військові судна та літаки постійно пересуваються навколо острова", - каже вона.
"У людей виникло справжнє відчуття, що ця загроза реальна і стає дедалі більш серйозною", - додає президентка.
Цай Інвень наполягає, що в Тайваню є "окрема ідентичність", а молодь готова її відстоювати.
"Тож, якщо є щось, що суперечить цій ідеї, вони виступлять і скажуть, що це для нас неприйнятно. Ми успішна демократія, у нас досить пристойна економіка. Ми заслуговуємо на повагу з боку Китаю", - наголошує лідерка Тайваню.
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Опоненти Цай Інвень вважають, що її курс призведе до відкритого протистояння з Китаєм.
Сама президентка наполягає, що вже проявила стриманість. Наприклад, вона зупинила офіційне проголошення незалежності - внесення відповідних змін до конституції та зміну прапора, на чому наполягали деякі члени її Демократичної прогресивної партії.
Уряд у Пекіні заявив, що розцінить офіційне проголошення незалежності Тайваню як привід для військових дій.
"Тут так багато тиску, настільки сильний тиск, що ми повинні йти далі", - каже Цай Інвень.
"Але [вже] понад три роки ми говорили Китаю, що збереження статус-кво залишається нашою політикою... Я думаю, що це дуже дружній жест до Китаю".
Хоча Цай Інвень каже, що відкрита до діалогу з Пекіном, вона розуміє, що її перемога може призвести до посилення тиску.
Лідерка Тайваню наразі докладає зусиль, аби збільшити експортні можливості і закликає тайванських інвесторів, які створили підприємства на материковій території Китаю, повертати виробництво на острів.
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