Microsoft припинив підтримку Windows 7. Що тепер робити?

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Експерти з кібербезпеки закликають користувачів Windows 7 оновити свою операційну систему.

Компанія Microsoft припинила підтримку Windows 7 з вівторка, аби зосередитись на "новіших технологіях".

Як результат, користувачі Windows 7 більше не отримуватимуть найважливіших оновлень безпеки та пачів, які захищають їхні комп'ютери.

Кожен четвертий користувач Windows працює з операційною системою Windows 7, повідомляє веб-сайт StatCounter.

Що це означає?

Це означає, що Microsoft припиняє "гру в піжмурки" з хакерами, які прагнуть використовувати програмні помилки в операційній системі Windows 7.

Якщо злочинці знайдуть недолік у Windows 7, Microsoft не виправить це.

Без постійних оновлень програмного забезпечення та безпеки, комп'ютери з Windows 7 швидше заражаються вірусами та зловмисними програмами, пише Microsoft на своєму веб-сайті.

"Запуск машини без пачів означає, що недоліки в коді ніколи не виправлять, і коли шкідливі коди для цих недоліків стають відомими та широко розповсюдженими, ваші шанси стати жертвою успішної атаки зростають дуже швидко", - повідомив Рік Фергюсон, віцепрезидент з досліджень безпеки Trend Мікро.

Девід Емм, старший науковий співробітник Kaspersky Lab, додав, що користувачам потрібно якомога швидше перейти до операційної системи, яка підтримується компанією.

Якими є ризики?

Хакери використовують зловмисне програмне забезпечення для вторгнення, пошкодження або відключення комп'ютерів.

Це може використовуватися для крадіжки особистих та фінансових даних, шпигунства за іншими користувачами без їхнього відома, щоб примусити компанії сплачувати викуп.

У травні 2017 року комп'ютери Національної системи охорони здоров'я в Британії (NHS) зазнали атаки зловмисної програми WannaCry.

В урядовому звіті 2018 року було зроблено висновок, що нападу можна було б уникнути, якби відділення NHS оновили свої комп'ютери та застосували необхідні виправлення безпеки.

Хакери використовували слабкі сторони у версіях Windows 7 без пачів, а також меншою мірою більш ранній Windows XP, який Microsoft припинила підтримувати.

Що вам робити з комп'ютером з операційною системою Windows 7 PC?

Комп'ютери з операційною системою Windows 7 все ще працюватимуть після вівторка, але вони ставатимуть менш безпечними.

Microsoft закликає людей перейти на Windows 10, новішу операційну систему, яку продають за 156 доларів.

"Забігаючи наперед, найкращий спосіб залишатися в безпеці - це Windows 10, - сказано в повідомленні. - І найкращий шлях для роботи з Windows 10 - це новий комп'ютер."

На старі ПК можна встановити Windows 10, але Microsoft попереджає, що система може працювати з перебоями.

Для роботи з операційною системою Windows 10 комп'ютер повинен мати процесор 1 ГГц, 16 ГБ місця на жорсткому диску та 1 ГБ оперативної пам'яті.

"Хоча Windows 10 можна встановити на ваш старий пристрій, це не рекомендується", - зазначили у Microsoft.

Однак, користувачі Windows 7 не потребують оновлення, якщо вони використовують свій комп'ютер в автономному режимі.

Що говорять британські чиновники?

Британська влада попередила користувачів Windows 7 не здійснювати операції інтернетбанкінгу та не надсилати електронні листи після вівторка.

Попередження зробив Національний центр кібербезпеки, який є частиною британського розвідувального агентства GCHQ. Про нього вперше повідомило видання The Telegraph.

"Ми б закликали тих, хто використовує програмне забезпечення після закінчення строку, щоб якомога швидше замінити непідтримувані пристрої, перемістити конфіденційні дані на підтримуваний пристрій і не використовувати їх для таких завдань, як доступ до банківських та інших конфіденційних рахунків", - повідомив речник Національного центру кібербезпеки BBC.

"Вони також повинні розглянути можливість доступу до електронної пошти з іншого пристрою", - додав він.

Як це стосується компаній?

Деякі компанії значною мірою покладаються на додатки, які працюють лише з Windows 7.

Компанії можуть платити Microsoft, якщо вони хочуть продовжувати отримувати оновлення для Windows 7 Professional або Windows 7 Enterprise.

Розширені оновлення безпеки Windows 7 будуть доступні до 2023 року для підприємств усіх розмірів.

Платежі коливається від 25 доларів за пристрій до 200 доларів за пристрій і щороку збільшуються. Витрати швидко зростуть для організацій, які мають багато комп'ютерів.

Бізнесу не завжди легко встановити на комп'ютерах нову операційну систему, вважає Рік Фергюсон, віцепрезидент з досліджень безпеки Trend Мікро.

"Можливо, є критично важливі для бізнесу програми, які не працюватимуть на нових операційних системах, або можуть бути значні витрати, пов'язані з оновленням цих додатків", - сказав він.

Такі установи, як лікарні та фабрики, можуть мати обладнання, призначене для роботи виключно на Windows 7.

"Користувач не завжди спроможний оновити, не втрачаючи гарантії", - сказав пан Фергюсон.

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