“Золотий хрін” за найгірший секс у літературі отримав Василь Слапчук

Став відомий цьогорічний переможець премії "Золотий хрін" за найгірший опис сексу в українській літературі - ним став Василь Слапчук "за німфоманку з вагіною на замку" у його книзі "Роман & Роман".

Уривок, який отримав нагороду можна почитати тут.

Що це за премія?

Як описують автори премії "Золотий хрін", нею нагороджують "за найгірший (недоречний, брутальний, позбавлений смаку) опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури (номінуються також описи прелюдії та мастурбації!)".

Нагороджують "хріном" не лише авторів прози, а й поетів та драматургів.

Копирайт изображения "Золотий хрін" Image caption До журі входять журоналісти та літературні критики

До журі входять Таня Микитенко, журналістка і засновниця проєкту "Рагу.лі", літературний критик Юрій Володарський, письменниця Анна Малігон, а також літературна критикиня Тетяна Трофименко.

Номінанти

Серед цьогорічних номінантів на "Золотий хрін" були:

Павло Коробчук. "Ключові клапани" (Від авторів премії: "За прораба"). Сергій Мартинюк. Вірші зі збірки "Реп'яхи" ("За ліричного героя, що кінчає прямо на вулиці Хмельницького"). Володимир Рафєєнко. "Мондеґрін. Пісні про смерть і любов" ("За його Сосі з волохатими вухами"). Оксана Луцишина. "Іван і Феба". Василь Махно. "Вічний календар" ("За персонажа, що "такво" дрочить"). Максим Деккер, оповідання "Le trip, mon amour" зі збірки "Львів. Доза. Порно" ("За наркомана Влада з ракетним паливом у животі та його партнерку Риту з чарівними пухирцями"). Сергій Головачов. "Love tour. Липовый роман". Гаська Шиян. "За спиною" ("За героїню, яка ніяк не кінчить, продираючись до галявини з єдинорогами"). Василь Слапчук. "Роман & Роман" ("За німфоманку з вагіною на замку"). Олена Андрейчикова. "Тінь у профіль" ("За запах чєловєчінки").

Читацький "хрін"

Копирайт изображения "Золотий хрін"

Перед оголошенням володаря "Золотого хріну" за вибором журі, організатори провели читацьке опитування.

За його результатами переможцем "шляхом накруток, оскаженілого піару та вмілої роботи з аудиторією з боку видавців" став Максим Деккер із оповіданням "Le trip, mon amour" зі збірки "Львів. Доза. Порно".

Як кажуть організатори, він переміг за опис "огидного наркоманського сексу".

А саме за цей уривок:

"Все одно, чи є у партнера статеві болячки, чи ні. Трахати та ... - не ракети будувати, нічого складного приход не вимагав, просто трахай та ...!

Роздягнені, ми повалилися на ліжко, Рита вчепилась у мене жаждиво, наче хижак. Її цицьки цілились у мене апетитними сосками - гріх не облизнути ці чарівні пухирці!

- Владе, без цих прелюдій! Просто візьми мене!

- Як скажете, господине!

Пеніс увійшов різко, не тицьнувшись ані у волосся, ані в статеві губи. Ідеальне проникнення в інше тіло.

В тужаву теплоту. В порожнечу, оточену лискучим м'ясом".

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