“Золотий хрін” за найгірший секс у літературі отримав Василь Слапчук
Став відомий цьогорічний переможець премії "Золотий хрін" за найгірший опис сексу в українській літературі - ним став Василь Слапчук "за німфоманку з вагіною на замку" у його книзі "Роман & Роман".
Уривок, який отримав нагороду можна почитати тут.
Що це за премія?
Як описують автори премії "Золотий хрін", нею нагороджують "за найгірший (недоречний, брутальний, позбавлений смаку) опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури (номінуються також описи прелюдії та мастурбації!)".
Нагороджують "хріном" не лише авторів прози, а й поетів та драматургів.
До журі входять Таня Микитенко, журналістка і засновниця проєкту "Рагу.лі", літературний критик Юрій Володарський, письменниця Анна Малігон, а також літературна критикиня Тетяна Трофименко.
Номінанти
Серед цьогорічних номінантів на "Золотий хрін" були:
- Павло Коробчук. "Ключові клапани" (Від авторів премії: "За прораба").
- Сергій Мартинюк. Вірші зі збірки "Реп'яхи" ("За ліричного героя, що кінчає прямо на вулиці Хмельницького").
- Володимир Рафєєнко. "Мондеґрін. Пісні про смерть і любов" ("За його Сосі з волохатими вухами").
- Оксана Луцишина. "Іван і Феба".
- Василь Махно. "Вічний календар" ("За персонажа, що "такво" дрочить").
- Максим Деккер, оповідання "Le trip, mon amour" зі збірки "Львів. Доза. Порно" ("За наркомана Влада з ракетним паливом у животі та його партнерку Риту з чарівними пухирцями").
- Сергій Головачов. "Love tour. Липовый роман".
- Гаська Шиян. "За спиною" ("За героїню, яка ніяк не кінчить, продираючись до галявини з єдинорогами").
- Василь Слапчук. "Роман & Роман" ("За німфоманку з вагіною на замку").
- Олена Андрейчикова. "Тінь у профіль" ("За запах чєловєчінки").
Читацький "хрін"
Перед оголошенням володаря "Золотого хріну" за вибором журі, організатори провели читацьке опитування.
За його результатами переможцем "шляхом накруток, оскаженілого піару та вмілої роботи з аудиторією з боку видавців" став Максим Деккер із оповіданням "Le trip, mon amour" зі збірки "Львів. Доза. Порно".
Як кажуть організатори, він переміг за опис "огидного наркоманського сексу".
А саме за цей уривок:
"Все одно, чи є у партнера статеві болячки, чи ні. Трахати та ... - не ракети будувати, нічого складного приход не вимагав, просто трахай та ...!
Роздягнені, ми повалилися на ліжко, Рита вчепилась у мене жаждиво, наче хижак. Її цицьки цілились у мене апетитними сосками - гріх не облизнути ці чарівні пухирці!
- Владе, без цих прелюдій! Просто візьми мене!
- Як скажете, господине!
Пеніс увійшов різко, не тицьнувшись ані у волосся, ані в статеві губи. Ідеальне проникнення в інше тіло.
В тужаву теплоту. В порожнечу, оточену лискучим м'ясом".
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