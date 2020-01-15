Літак скинув паливо на школи Лос-Анджелеса. Постраждали діти

Копирайт изображения Reuters Image caption Літак компанії Delta мусив розвернутися в аеропорт незабаром після зльоту (кадр із відеозапису)

Щонайменше 60 дітей і дорослих звернулися по медичну допомогу після того, як на них потрапило авіаційне паливо. Його скинув на місто літак Boeing 777-200, який йшов на екстрену посадку в аеропорту Лос-Анджелеса.

Гас з паливних баків розсіявся над районом, де було шість шкіл, і потрапив, зокрема, на дитячий майданчик.

Постраждалі скаржаться на труднощі з диханням і подразнення шкіри.

Рейс Delta 89 вилетів з Лос-Анджелеса в Шанхай, але через проблеми з двигуном екіпаж ухвалив рішення терміново повернутися.

Авіаційне відомство США заявило, що скидання палива з баків перед екстреною посадкою, за правилами, можна здійснити тільки над нежитловими районами. Розслідування у цій справі триває.

На момент події два класи початкової школи у Кудахі - передмісті Лос-Анджелеса за 26 км від аеропорту - були на прогулянці. Медики, яких викликали до школи, повідомили, що інцидент завдав невеликої шкоди здоров'ю дітей, нікого з потерпілих не шпиталізували.

Мер Кудахі заявила, що вкрай засмучена інцидентом: "Це ж початкова школа, це маленькі діти".

Авіакомпанія Delta Airlines офіційно підтвердила, що скидання палива знадобилося для зменшення ваги літака перед екстреною посадкою.

Посадка літака пройшла успішно, постраждалих серед пасажирів і екіпажу немає.

За словами речника американської Федеральної авіаційної адміністрації Аллена Кенітцера, для кожного великого аеропорту в США існує процедура скидання палива з паливних баків.

"Інструкція вимагає, щоб паливо скидали над спеціально визначеними для цього нежитловими районами і зазвичай на більшій висоті, аби гас розсіявся і розпався на частки до того, як досягне землі".

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