Президент Ірану вимагає у військових пояснень через збитий літак

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Ірану Хасан Рухані вважає недостатніми пояснення військових щодо збиття літака

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що іранським військовим слід детально розповісти, за яких обставин вони збили пасажирський літак МАУ.

Окремо від президента міністр закордонних справ Джавад Заріф визнав, що іранцям брехали кілька днів після трагедії.

Він наголошує, що від МЗС країни та президента Рухані приховували інформацію.

Пан Заріф в телевізійному інтерв'ю під час візиту в Індію заявив: "Я і президент не знали [що призвело до падіння літака], і як тільки ми це дізналися, ми повідомили про це".

Він також похвалив військових за те, що вони були "досить сміливі, аби взяти на себе відповідальність".

У критиків іранських військових інша думка - відповідальність визнали лише після заяв західних лідерів про збиття літака.

Підрозділ ВПС Корпусу вартових Ісламської революції збив літак з 176 людьми на борту 8 січня під час гострої конфронтації зі США в регіоні.

За кілька годин до трагедії Іран обстріляв ракетами американські бази в Іраку. Жертв внаслідок цього обстрілу не було.

Виступаючи на державному телебаченні у середу, президент Рухані закликав військових зробити наступні кроки в розслідуванні - з "більшою координацією та моніторингом".

"По-перше, чесно інформувати людей. Горе людей полегшиться, коли вони дізнаються, що ми почуваємося відповідальними за те, що сталося, і чесно поговоримо з ними", - сказав він.

Хасан Рухані закликав військових "пояснити людям, які засідання та наради проводилися з моменту, коли трапився інцидент".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція пам'яті загиблих в Канаді

Новий відеозапис, оприлюднений та перевірений New York Times, показує як дві ракети влучають у літак протягом 30 секунд. Раніше повідомляли про збиття літака однією ракетою.

У суботу командувач ВПС Корпуса вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде заявив, що ракетний оператор діяв самостійно, переплутавши літак з "крилатою ракетою", оскільки повідомлялося, що такими ракетами обстріляли Іран.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ненависть демонстрантів спрямована на верховного лідера країни, аятолу Алі Хаменеї, який є головнокомандувачем

Визнання збиття літака Корпусом вартових Ісламської революції викликало масові акції протесту у великих містах Ірану. На борту літака перебували, за даними іранської влади, 146 іранців, частина з них - з подвійним громадянством, багато випускників іранських вузів.

Демонстранти засуджували брехню посадовців, а деякі з них бажали смерті верховному лідеру держави, аятолі Алі Хаменеї, скандуючи "Смерть брехунам!", "Смерть диктатору!".

Згідно з Конституцією Ірану, рахбар (верховний лідер) аятола Алі Хаменеї має набагато більше повноважень, ніж обраний народом на виборах президент Хасан Рухані. Зокрема, Алі Хаменеї є головнокомандувачем, призначає командувачів родів військ та Корпусу вартових Ісламської революції, контролює судову владу.

Очікується, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї виголосить проповідь під час п'ятничної молитви в Тегерані, аби полегшити напругу у суспільстві.

Що відбувається з розслідуванням?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У відповідь на акції противників режиму прихильники аятоли Алі Хаменеї провели провладні акції з портретами вбитого генерала Сулеймані, шматуючи і спалюючи прапори США, Британії та Ізраїлю

Президент Хасан Рухані у вівторок заявив, що судовий процес у справі про збиття літака МАУ організує "спеціальний суд".

"Це буде не звичайна справа. За судом буде спостерігати весь світ", - сказав він у телезверненні.

Тоді ж силовики затримали кілька людей, які за версією слідства, причетні до збиття літака, а також 30 демонстрантів, які протестували з антирежимними гаслами.

Пізніше Корпус вартових ісламської революції Ірану затримав людину, яка начебто зробила відеозапис потрапляння ракети іранських сил ППО у літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) 8 січня. Затриманому можуть висунути звинувачення у завданні шкоди національній безпеці.

Журналіст, який опублікував цей відеозапис, стверджує, що справжній інформатор перебуває у безпеці.

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