Путін запропонував кандидатуру нового прем'єра. Хто це?

Копирайт изображения AFP Image caption Михайло Мішустін очолює Федеральну податкову службу з 2010 року

Президент Росії Володимир Путін запропонував кандидатуру керівника Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра, повідомляє пресслужба Кремля.

Це сталося після їхньої особистої зустрічі.

Отримавши згоду Мішутіна, Путін вніс його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра на розгляд в Держдуму.

Михайло Мішустін очолює Федеральну податкову службу з 2010 року

Раніше уряд Російської Федерації подав у відставку.

Цю заяву прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зробив після звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів.

У ньому президент запропонував внести зміни до Конституції, перерозподіливши повноваження між президентом та іншими інститутами влади.

Президент Путін уже підписав указ про відставку уряду. Тимчасово обов'язки керівника уряду виконуватиме Дмитро Медведєв. Також президент попросив уряд виконувати обов'язки до формування нового Кабінету міністрів.

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Володимр Путін додав, що найближчим часом введе посаду заступника голови Ради безпеки і запропонує її Медведєву.

Нинішній склад уряду сформували у травні 2018 року. Медведєв очолював уряд з 2012 року.

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