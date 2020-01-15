Помер Стен Кірш: зірка "Горця" та "Друзів"

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK Image caption Стен Кірш (праворуч) разом з Ендріаном Полом грали в "Горці"

Актор Стен Кірш, відомий за грою у серіалі "Горець" та ситкомі "Друзі", помер у віці 51 року.

Він грав Річі Райана у науково-фантастичному серіалі, знятому за мотивом однойменного фільму 1986 року.

У 1995 році Кірш знявся у короткій ролі в "Епізоді з фу-фактором" ситкому "Друзі".

Він зіграв Ітана, молодого чоловіка, який пішов на побачення з Монікою, героїнею Кортні Кокс. Він збрехав про свій вік, тому що був старшокласником.

У повідомленні на сторінці Stan Kirsch Studio у Facebook написано: "Ми трагічно втратили улюбленого Стена Кірша 11 січня".

Його вдова Крістін Грін подякувала всім за любов і підтримку.

Стен Кірш дебютував як дитячий актор. У 1992 році він знявся у ролі, яка стала для нього знаковою, зіграв підлітка Райана у "Горці" - вуличного і швидко спритного кишенькового злодія.

На офіційній сторінці серіалу "Горець" у Facebook також опублікували співчуття. У повідомленні підкреслили значення гри актора для серіалу та відзначили те, як Кірш "навіть змінився фізично", щоби передати, як персонаж мав би вижити у світі "безсмертних".

"Без Стена Кірша серіал "Горець" був би значно коротшим. Він шість сезонів додавав своєму персонажу Річі Райану почуття гумору, доброти і юнацького ентузіазму", - йдеться в повідомленні.

Останньою роботою Кірша стало озвучення кількорх персонажів у мультфільмі "Непереможний" 2009 року.

Як режисер і продюсер він дебютував у 2004 році фільмом Straight Eye: The Movie.

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