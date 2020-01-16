В армію тепер забиратимуть з 18 років

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На строкову військову службу знову призиватимуть чоловіків з 18 років. Про це йде мова в указі президента, який Володимир Зеленський підписав у четвер.

Указ оприлюднили на сайті президента.

Так, на строкову військову службу призиватимуть чоловіків від 18 до 27 років, які придатні до служби в армії за станом здоров'я і не мають права на звільнення або відстрочку.

У 2020 році призов буде у квітні-червень та у жовтні-грудні.

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