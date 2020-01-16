Копирайт изображения УНІАН Image caption Марі Йованович стала послом США в Україні у серпні 2016 року, а у травні 2019-го передчасно завершила роботу на цій посаді

Національна поліція відкрила справу про можливе прослуховування колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Про це повідомили в МВС України.

Йдеться про можливе порушення таємниці телефонних розмов та незаконне збирання конфіденційної інформації про американську дипломатку, кажуть в МВС.

Там взяли до відома матеріали, опубліковані слідчими Палати Представників Конгресу США про можливе стеження за експослом США.

Напередодні, 14 січня комітет з розвідки Палати представників опублікував документи про те, що за послом США Марі Йованович під час її каденції в Україні начебто незаконно стежили.

Також у цих документах ідеться про імовірне втручання приватних осіб у роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян США.

"Не втручатися у справи США"

Позиція України - "не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки", наголосили в МВС.

Однак, кажуть там, в опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави.

"Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території", - йдеться у повідомленні МВС.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також запропонував США взяти участь у розслідуванні прослуховування посла.

Ключовий свідок

Дипломат стала одним із ключових свідків у справі про імпічмент президента Трампа, який ініціювали у Конгресі США через звинувачення у тиску Трампа на українського лідера Зеленського.

Президента США обвинувачують у тому, що він використовував владу та вимагав від Зеленського відкрити справу в Україні проти сина Джо Байдена Хантера, яка стосується діяльності в Україні компанії Burisma. У такий спосіб він нібито хотів усунути одного з головних конкурентів на виборах 2020 року.

Під час відкритих свідчень у Конгресі посол Йованович була змушена не лише розповідати про події, пов'язані із її роботою в Україні, але й реагувати на звинувачення президента Трампа, які він публікував у Twitter під час її свідчень.

Перед цим, коли опитування свідків відбувалося у закритому режимі, вона заявила, що її було відкликано з України через "необґрунтовані і помилкові претензії людей з явно сумнівними мотивами".

Марі Йованович стала послом США в Україні у серпні 2016 року, а у травні 2019-го передчасно завершила роботу на цій посаді.

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