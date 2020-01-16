Копирайт изображения Reuters Image caption У Босніїї-Герцеговині люди протестують, вимагаючи від уряду зменшити забрудення повітря

Через тривалий період сонячної і безвітряної погоди багато міст на півдні Європи потерпають від смогу.

У більшості італійських міст, включно зі столицею, Римом, запровадили тимчасову заборону на дизельні авто, аби запобігти подальшому забрудненню повітря.

Обмеження діятимуть три дні, і, як очікується, стосуватимуться близько мільйона авто.

У Римі із 13 показників якості повітря порушені принаймні 9.

Природоохоронні організації скаржаться, що місцева влада італійської столиці надто повільно реагувала на дані про забруднення повітря.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Обладнання, що вмірює якість повітря у Римі, показує високі рівні забруднення

Очікується, що далі на північ Італії, де зазвичай повітря є бруднішим, - у Мілані, Турині та Болоньї - мають бути запроваджені схожі обмеження, аби запобігти подальшому забрудненню повітря.

Тим часом у Боснії-Герцеговині люди вийшли на вулиці у масках та протигазах, вимагаючи від уряду зменшити забруднення повітря.

Поки у північному місті країни, Тузлі, відбувалися протести, у столиці, Сараєво, уряд зібрався на термінове засідання, щоб обговорити, як покращити якість повітря.

Вже зараз влада обмежила кількість авто на дорогах, а на вихідні оголошено "надзвичайний стан" через стан повітря.

Копирайт изображения EPA Image caption У боснійські столиці Сараєво уряд обговорює термінові заходи, які допомогли б зробити повітря хоч трохи чистішим

Мешканцям Сараєво радять, за можливості, поїхати в гори, де повітря чистіше, а квитки на фунікулери зробили дешевшими.

Сараєво - серед міст, де зафіксовані найбільші рівні забруднення повітря впродовж останніх днів. Так само перевищення допустимих рівнів забруднення повітря є у сусідніх Сербії, Косово і Македонії.

У Сербії уряд також зібрався на термінове засідання. Там людям радять не виходити з дому, особливо тим, хто має проблеми з органами дихання, і, наприклад, хворіє на астму.

Сербський прем'єр Ана Брнабич заявила, що причинами забруднення є застаріла система фільтрування викидів теплостанцій, що забезпечують жителів міст опаленням, а також велика кількість авто на дизелі.

За її словами, уряд запровадить суворіший контроль дизельних двигунів, вимагатиме заміни фільтрів на ТЕС, а також започаткує державну програму, за якою висаджуватимуть більше дерев.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Щороку через забруднення повітря гинуть 4,2 мільйона людей у світі.

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